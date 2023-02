Já se sabe com quem vai colaborar a H&M. Colecção com a Mugler chega em breve

Karl Lagerfeld, Erdem, Moschino, Versace e Iris Apfel são alguns dos nomes das colaborações que a H&M tem feito nos últimos anos, numa tentativa de democratizar a moda. Já foi anunciada a colaboração para a colecção deste ano: trata-se de uma parceria com a Mugler. As peças deverão chegar às lojas seleccionadas na Primavera, avança a empresa em comunicado, nesta quarta-feira.

A directora criativa da marca sueca, Ann-Sofie Johansson, uniu-se a Casey Cadwallader, o responsável de design da Mugler, numa colecção-cápsula que visa mostrar o melhor de ambas as marcas, cruzando o luxo com a fast-fashion. Para já, não foram reveladas imagens da colecção, mas espera-se que sejam reinventadas algumas das peças icónicas da marca fundada por Thierry Mugler (1948-2022), como as silhuetas em triângulo invertido com ombros exagerados ou a cintura de vespa.

O criador Casey Cadwallader está na liderança criativa da marca desde 2017 e tem reinventado o legado de Thierry Mugler, reflectindo sobre o que é a “poderosa feminilidade moderna”, explicava à Vogue britânica. Nos últimos anos, a marca voltou à ribalta graças a celebridades como Beyoncé, o clã Kardashian, Lady Gaga ou Cardi B. Em 2019, Kim Kardashian usou um vestido de látex assinado pela Mugler no Met Gala.

Foto Casey Cadwallader da Mugler e Ann-Sofie Johansson da H&M DR

A colaboração com a H&M é uma forma de trazer novos públicos para a marca, já que é conhecido o sucesso destas colecções. Em anos anteriores, as filas à porta das lojas estenderam horas antes da abertura, e as peças esgotaram em minutos. Em Portugal, estas colecções-cápsula estão disponíveis apenas online.

Em 2022, foi Iris Apfel a assinar a colecção especial, levando o seu estilo icónico, admirado em todo o mundo, “aos que querem parecer um bocadinho diferentes”. O sucesso foi tal que as peças esgotadas continuam a ser procuradas e vendidas em plataformas de segunda mão, a preços frequentemente mais altos do que os originais. Além de roupa, as colecções incluem, normalmente, acessórios e até calçado.

Para os fãs de moda, as colaborações da H&M são uma forma de ter uma peça com um toque de design de autor a baixo custo. Quem compra são sobretudo pessoas que, de outra forma, não teriam recursos para comprar um outro modelo qualquer da marca em questão. Foi isso que o director criativo da Moschino, Jeremy Scott, celebrou em 2018: “A minha missão de vida tem sido estabelecer uma ligação com as pessoas através da moda.”