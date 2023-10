Dicas de uma terapeuta sexual para relações à distância (olhando para Sex Education)

Na nova temporada de Sex Education, Otis e Maeve, o nosso casal "vai ou não vai" favorito (vamos ser honestos, Ross e Rachel, de Friends, não são tão divertidos), estão a dar uma nova oportunidade ao amor. No entanto, como sempre, as coisas não são fáceis. Desta vez, têm de descobrir como estar juntos mesmo estando separados, já que Maeve começa um curso de escrita nos Estados Unidos. Sim, estão num relacionamento à distância.

Normalmente, os relacionamentos à distância são considerados menos bem-sucedidos em comparação com casais que estão geograficamente mais próximos. Mas a proximidade física nem sempre está directamente relacionada com a satisfação do relacionamento. Eu própria, como terapeuta sexual e de relacionamentos, já testemunhei isso: frequentemente tenho clientes que, apesar de viverem lado a lado, relatam sentimentos de solidão e falta de intimidade com os seus parceiros.

E, de acordo com um estudo feito em 2021, 58% dos casais em relacionamentos à distância conseguem manter um relacionamento satisfatório e duradouro. Portanto, não descartes essa possibilidade. E se estás num relacionamento à distância, aqui estão algumas dicas úteis sobre como lidar com os possíveis obstáculos.

Trocar mensagens

À medida que a relação de Maeve e Otis se desenvolve, o casal rapidamente percebe como agir perante os "sins" e os "nãos" de uma relação à distância e os equívocos na comunicação. Um bom exemplo acontece quando os dois começam, de forma brincalhona, uma troca de mensagens de texto, mas a comunicação subitamente pára. A forma como o casal se envolve a seguir é um exemplo de como as mensagens de texto podem ser difíceis de interpretar e levar a mal-entendidos.

Vejamos o ponto de interrogação como exemplo — pode ter vários significados. Maeve pede a Otis uma foto sensual, um pedido que não é respondido, por isso, envia depois um ponto de interrogação. Enquanto Maeve expressa impaciência ou frustração, sentindo que está a ser ignorada, Otis interpreta a mensagem como pressão. Embora não seja essa a sua intenção, o texto contribui para que Otis se sinta envergonhado, desconfortável e sob pressão para responder. O mesmo texto, sentimentos diferentes.

Pela minha experiência, talvez haja maneiras melhores de comunicar por mensagens. Quando não temos as palavras certas, dependemos de pistas textuais limitadas - emojis, pontos de interrogação, gifs, entre outros -, o que facilita que as nossas mensagens sejam mal interpretadas e, por vezes, fiquem "perdidas na tradução".

Trocar mensagens em relacionamentos à distância exige habilidades de comunicação excepcionais. Portanto, sê sempre claro sobre o que precisas (e como pedes) e comunica sempre de forma aberta e honesta sobre como se sentes.

Outras dicas de mensagens para quando se está numa relação à distância:

Evita falar de temas pesados (com uma alta carga emocional) por mensagens;

Reduz a ambiguidade para evitar mal-entendidos;

Certifica-te sempre que estás consciente das tuas emoções e tenta regular o que sentes antes de escreves uma mensagem ao teu parceiro;

Tem em consideração a hora local e diferentes horários;

Comunica com frequência;

Está presente e tenta ser responsivo durante as interacções;

Organiza encontros presenciais para manter a conexão.

Compreender diferentes tipos de ligação

A distância física pode levar a sentimentos como ciúme e insegurança. A teoria do apego serve como um valioso quadro para compreender a formação de relações amorosas e o que influencia a forma como os indivíduos percebem, iniciam e mantêm conexões românticas.

Por exemplo, pessoas com um estilo de ligação seguro tendem a ter relacionamentos mais saudáveis, estáveis e satisfatórios. Em contraste, os "evitantes" têm medo de rejeição e muitas vezes têm visões negativas tanto de si mesmos quanto do parceiro.

Quando os investigadores analisaram a forma como as pessoas se conectam e mantêm relacionamentos encontraram um facto interessante. Pessoas que não têm a certeza sobre os relacionamentos evitam a proximidade. Não expressam os verdadeiros sentimentos ou não gostam de falar sobre si mesmas no relacionamento, não dão muita garantia. A garantia, neste contexto, diz respeito ao amor e ao quanto se importam com alguém e com o relacionamento. Esses comportamentos de manutenção são necessários para a satisfação do relacionamento e para construir confiança.

Para Otis, a confiança é um problema quando lida com um novo amigo atraente de Maeve. Surgem sentimentos de inadequação. Poderá o maior medo de Otis ser o abandono? A ser verdade, isso poderia explicar a sua incerteza em relação ao estado actual ou futuro do relacionamento?

Otis acaba por se abrir sobre o receio de que Maeve não esteja totalmente comprometida e que possa nunca voltar a Moordale. Este é um bom exemplo de um casal com honestidade e que comunica abertamente as suas emoções, fortalecendo a relação.

Sexo criativo à distância

Está comprovado que o sexo é benéfico para o nosso bem-estar, seja sozinho ou com um parceiro (ou vários). No entanto, muitas vezes, o maior desafio para casais monogâmicos em relações à distância é a falta de proximidade física.

Como é que os casais podem preencher essa lacuna? Otis e Maeve experimentam o sexo por telefone que apimentam com brinquedos sexuais.

Apesar de, na prática, os casais não se poderem tocar efectivamente, a tecnologia é muito útil para manter uma sensação de proximidade. Muitas empresas de brinquedos sexuais desenvolveram uma gama de brinquedos para casais em relacionamentos à distância que permitem uma conexão ao brinquedo do parceiro.

No nosso mundo cada vez mais interligado, é justo dizer que experimentar relações à distância pode ser complexo. O sucesso destes relacionamentos depende de muitos factores, incluindo a qualidade da comunicação, o nível de compromisso, os tipos de apego, a confiança, e as estratégias adoptadas pelas pessoas envolvidas.

Entretanto, apesar dos muitos desafios, Otis e Maeve parecem estar a lidar muito bem com o seu relacionamento à distância.