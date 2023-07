Cogumelos que não são mágicos, “sim” e “não”: eis os novos emojis

Para assinalar o Dia Mundial do Emoji, a 17 de Julho, a Emojipedia lançou uma lista de novos emojis a serem lançados entre 2023 e 2024.

Uma fénix, uma lima, um cogumelo castanho ou uma pessoa a correr para esquerda ou para a direita são alguns exemplos dos novos emojis que deverão chegar aos teclados em 2023 e 2024.

O Dia Mundial do Emoji assinala-se a 17 de Julho e a Emojipedia lançou a habitual lista de novos emojis a serem aprovados. A versão Emoji 15.1 inclui ainda uma carinha amarela a acenar na vertical, outra na horizontal, uma corrente partida e quatro famílias representadas por silhuetas e sem atribuição de género.

Tal como noutras listas, os novos emojis são construídos através de sequências de figuras já existentes que agrupadas constroem um novo design. Assim, juntar o emoji do limão com um quadrado verde vai criar o emoji de lima, ou adicionar o emoji de pássaro com o de fogo cria uma fénix.

Foto Emojipedia

Esta lista inclui também novas versões de emojis com indicações de sentido. Podem ser aprovadas combinações para direccionar seis tipos de emojis. Por exemplo, adicionar uma seta para a direita ao emoji de uma pessoa a correr vai alterar o sentido da figura. Estas versões vão resultar em 108 novos emojis quando consideradas variações de tom de pele e de género.

A lista deverá ser aprovada em Setembro pelo Consórcio Unicode, a organização sem fins lucrativos responsável pela biblioteca de emojis ​que são depois adaptados a todas as plataformas. Os novos emojis podem chegar aos dispositivos Android no final do ano e aos dispositivos Apple só na primeira metade de 2024.

Qualquer pessoa pode propor um símbolo ao Consórcio Unicode. Depois da muito esperada representação da menstruação chegar em 2020, continua a não ser possível escolher uma pessoa de cabelo crespo, apesar de uma petição que reuniu dezenas de milhares de assinaturas, em 2019. Na lista de pedidos pendentes aguardam por serem aprovados emojis de um submarino, uma impressão digital, um pneu furado, uma gaivota e uma "promessa de mindinho", entre outros.