Luzes Selvagens, banda desenhada e um festival de chocolate para a família

PASSEIOS

Luzes Selvagens

21 de Outubro a 29 de Fevereiro

A magia das luzes volta a espalhar-se pelo Zoo Santo Inácio, em Avintes.

Depois de ter feito as delícias dos visitantes no ano passado, este que é o primeiro festival de luzes num zoo nacional reitera o convite a miúdos e graúdos: descobrir a fauna e a flora do lugar num percurso nocturno com mais de um quilómetro e na companhia de mais de 550 figuras luminosas (sem esquecer os sons à medida do quadro).

A experiência imersiva estende-se ainda à Casa dos Animais Nocturnos, onde vivem mais de 40 espécies (morcegos, tarântulas e escorpiões são apenas alguns dos exemplares).

Para ver das 17h às 20h30, aos fins-de-semana, feriados e férias escolares (consultar horários aqui), com preços a partir dos 4,90€.

Serra da Cabreira em Família

22 de Outubro a 16 de Junho

Em Vieira do Minho, o convite é para descobrir a serra da Cabreira, passo a passo.

Abertas a andarilhos de todas as idades, as caminhadas têm uma extensão máxima de sete quilómetros e permitem desfrutar do que o território tem para oferecer em termos de património natural e cultural da região.

Decorrem uma vez por mês e são de participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através do site e das redes sociais do município. O primeiro encontro está marcado para 22 de Outubro, às 10h, na área de lazer do Rio Ave, junto à ponte românica de Agra.

BANDA DESENHADA

Amadora BD

19 a 29 de Outubro

A grande festa da nona arte desenha-se por meio de Clássicos Intemporais, tema desta 34.ª edição.

Com um total de 13 exposições, distribuídas por espaços como o Antigo Ski Skate Park, a Galeria Municipal Artur Bual ou a Bedeteca da Amadora - Biblioteca Fernando Piteira Santos, o programa acerta as linhas com uma série de aniversários importantes: os 45 anos de Garfield, os 85 do Super-Homem, os 75 de Tex e as seis décadas de Mônica.

Além destas honras, o festival reúne ainda produções de Filipe Andrade, Jorge Coelho ou Bernardo Majer, personagens de Agatha Christie, retrospectivas de Derradé e Miguelanxo Prado, encontros com autores, sessões de autógrafos, palestras, workshops, lançamentos e gaming.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 20h (de sexta a domingo, encerram às 21h). A entrada diária custa 5€; o passe está disponível por 15€. Crianças até aos 12 anos e mascarados não pagam.

Foto Os 60 anos de Mônica não são esquecidos nesta edição dedicada a Clássicos Intemporais DR

FESTIVAIS

Big Bang

20 e 21 de Outubro

O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, volta a servir de palco ao Festival de Música e Aventura para Públicos Jovens.

“Ideal para quem tem ouvidos curiosos e espíritos destemidos”, palavras da organização, o evento junta compositores, músicos e performers, promovendo o contacto com “músicas de muitos estilos e formatos”, espectáculos multidisciplinares e instalações interactivas.

No lote de convocados para a 13.ª edição estão as notas de Victor Gama no Projecto Nómadas – A Ilha dos Ventos, a Jangada (uma peça de embalar) de Ricardo Jacinto e do Colectivo Osso, as misturas de Uma e a Outra servidas por Sophie Boucher e Magali Benvenuti e o talento dos Lisbonbreakers e da Orquestra Tradicional da Casa Pia de Lisboa, entre outros.

Sexta e sábado, a partir das 10h. Grátis a 4,50€.

Chocolat Festival Portugal

19 a 22 de Outubro

No quarteirão cultural World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, está tudo a postos para a segunda edição europeia do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau, nascido em 2009 no Brasil.

Num programa para todos os gostos e idades, temperado pelo conceito de terroir, entram provas, degustações, esculturas de chocolate ao vivo, palestras, demonstrações culinárias, workshops, concertos, uma Chocoland e um mercado.

Chloé Doutre Roussel, Spencer Hyman, Mikkel Friis-Holm, Iván Pascual, Francisco Siopa, Ricardo Costa e María Jiménez são alguns dos nomes convidados a mostrar de que é feito o mundo do chocolate.

As portas estão abertas das 14h às 22h, excepto no primeiro dia, das 18h às 22h. A entrada no evento é gratuita.

TEATRO

O Vento nos Salgueiros

21 e 22 de Outubro

Saído da pena do escritor britânico Kenneth Grahame, em 1908, o clássico da literatura infantil é levado a palco pela Companhia de Teatro de Almada, numa encenação de Teresa Gafeira.

Uma fábula sobre o valor da amizade e do respeito pelo próximo, onde também entra a importância da natureza, contada no Teatro Municipal Joaquim Benite (Almada), sábado, às 16h, e domingo, às 11h e às 15h. A entrada custa 10€.

Peço a Palavra

19 a 29 de Outubro

Tenham a palavra os adolescentes do mundo. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos a dar o tom ao manifesto, e à boleia do ciclo Direitos das Crianças, Teresa Coutinho encena um parlamento onde a política é chamada a repensar-se com base num pressuposto: “se todas e todos fomos adolescentes, o que acontece a essa força e a essa vontade de mudança, quando ocupamos lugares de poder?”

Entre caricaturas e epifanias, debate-se o direito ao respeito e à liberdade de “sermos quem quisermos ser”. Apontada a maiores de 12 anos, a “discussão” tem lugar no Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), sábado e domingo, às 16h30 (noutros dias, para escolas). A entrada custa 3€ (7€ para maiores de 18 anos).

MUSICAL

O Mundo Mágico de Jack

A partir de 21 de Outubro

O conto João e o Pé de Feijão — publicado pela primeira vez em 1807, em Londres, por Benjamin Tabart — serve de pano de fundo à nova peça musical do TIL - Teatro Infantil de Lisboa.

Com encenação de Fernando Gomes e música de Quim Tó, fala sobre “a importância da coragem e da determinação diante dos desafios na passagem da infância para a maturidade”, revela a sinopse. A aventura começa quando o jovem Jack troca a sua vaca leiteira por feijões mágicos…

Em cena no Teatro Armando Cortez (Lisboa), com sessões ao sábado e domingo, às 15h (durante a semana, às 11h e 14h30, para grupos) e bilhetes de 12€ a 15€.

Foto O Mundo Mágico de Jack pelo TIL - Teatro Infantil de Lisboa DR

CINEMA

Festa do Cinema

22 a 25 de Outubro

Está de volta às bilheteiras a iniciativa de sucesso que arrancou em 2015, por obra da Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, com o objectivo de apoiar o sector e levar miúdos e graúdos ao grande ecrã.

São quatro dias para assistir aos filmes em cartaz em cerca de 500 salas de todo o país, sempre com preço reduzido (3,50€, excepto sessões premium).

Patrulha Pata: Super Filme, A Pequena Sereia, Aventura Espacial, Barbie, Borboletas: Uma Aventura com Pinta, Os Super Heróis da Selva 2, Elemental e Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um são alguns dos títulos na tela.

Trailers, sessões e outras informações em festadocinema.com.

ENTRETENIMENTO

Vianacon - Convenção de Jogos de Tabuleiro Modernos

20 a 22 de Outubro

Torneios, desafios, construções em família, quizzes, exposições, palestras, workshops, lançamentos de jogos e encontros com editores, criadores e designers.

É com estas peças que o Centro Cultural de Viana do Castelo se transforma, durante três dias, num enorme tabuleiro para jogos deste tempo, cortesia da associação cultural e artística ArtMatriz.

As portas estão abertas sexta, das 15h às 19h; sábado, das 10h à 1h; e domingo, das 10h às 19h. A entrada é livre. Mais informações aqui.