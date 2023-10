Vieira do Minho convida a descobrir a Serra da Cabreira, passo a passo

Uma actividade para quem gosta de caminhar, ouvir a natureza e desbravar o mundo rural, em trilhos acessíveis e de curta duração. É esta a proposta do Município de Vieira do Minho que, pelo segundo ano consecutivo, convida famílias e amigos a dar corda aos sapatos e a desfrutar do que o território tem para oferecer em termos de património natural e cultural da região.

Abertas a andarilhos de todas as idades, as caminhadas da Serra da Cabreira em Família têm uma extensão máxima de sete quilómetros por percurso circular e, garante a autarquia, “vão levar a descobrir miradouros, paisagens únicas, levadas, património arquitectónico e arqueológico, bem como a história e a cultura vieirense”. Tudo pelo próprio pé e sob a orientação de um técnico municipal.

Decorrem uma vez por mês (sábado ou domingo), entre Outubro e Junho, e são de participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia através do site e das redes sociais do município.

Com o Outono (e a sua paleta de cores) à porta, o primeiro encontro está marcado para 22 de Outubro, às 10h, na área de lazer do Rio Ave, junto à ponte românica de Agra. É nesta Aldeia de Portugal que começa a passeata que levará os participantes a abraçar não só os créditos paisagísticos da terra, mas também a visitar um centro de artesanato onde se trabalha o linho e a lã, a descobrir as maravilhas da vida na aldeia e a interagir com os animais da Quinta dos Martinhos. Para esta caminhada, que tem 3,5 quilómetros e duração estimada de duas horas, a inscrição é feita neste link.

Próximas paragens no mapa: a Senhora da Lapa (19 de Novembro), o Lagar de Vilarchão (9 de Dezembro), o Turio (18 de Fevereiro), da Senhora da Fé ao baloiço de Eira Vedra (24 de Março), de Tabuaças com vistas para a Caniçada (21 de Abril), da levada do Poço Longo ao povoado de São Cristovão (19 de Maio) e, por último, o bosque da Raposeira (16 de Junho).

Tal como manda a etiqueta dos caminhantes, é aconselhado o uso de roupa e calçado confortável, sem esquecer o cantil de água e a “boa disposição”, acrescenta a organização.