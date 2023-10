John Stamos revela ter sido abusado em criança por babysitter

Actor de Que Família! e Fuller House aborda o caso, pela primeira vez, no seu livro de memórias, a ser publicado a 24 de Outubro no mercado norte-americano.

“Decidi escrever uma história de herói, mas depois, à medida que a ia escrevendo, pensei: ‘Não, vou contar uma história humana’. Porque a história do herói é uma treta. E a menos que eu fosse cem por cento sincero, para que é que eu estava a fazer isto, certo? Mas foi difícil”. Foi assim que John Stamos resumiu à revista People o processo de escrita das suas memórias, publicadas nos EUA na próxima terça-feira.

Stamos, que se tornou numa cara conhecida na série Que Família! e que, mais recentemente, integrou o elenco de Tu, disponível na Netflix, aproveitou a biografia para partilhar o que passou na sua infância, algo com o qual “não deveria ter tido que lidar” quando tinha 10 ou 11 anos, avalia.

Em If You Would Have Told Me, Stamos, de 60 anos, assume que é um sobrevivente de abuso sexual, acusando a sua antiga babysitter. Ainda que, em declarações à revista norte-americana, desabafe só ter compreendido a extensão das consequências dessas vivências ao escrever o livro.

“Quero dizer, eu sabia, estava sempre na parte de trás, e eu faço tanta defesa para os [sobreviventes]”, diz ele. “Senti que me lembrava ligeiramente. Esteve sempre lá, mas guardei-o como as pessoas fazem, certo?” É que, assegura, durante décadas guardou esse segredo só para ele, desvalorizando o comportamento da mulher que deveria ter tido como missão assegurar o seu bem-estar.

Porém, nunca se esqueceu, e o trauma, por vezes, vinha à superfície. A primeira vez que tal aconteceu, recorda, foi enquanto escrevia um discurso de aceitação de um prémio que recebeu em tempos pela sua defesa das crianças maltratadas. Porém, ainda não era altura para tal revelação, ponderou. “Pensei: ‘Não, esta noite não é sobre mim. É sobre as crianças. Vou guardar tudo outra vez até ao momento certo’.”

Stamos tornou-se conhecido na série Que Família!, uma das séries mais vistas do final dos anos 1980 e que viajou mundo fora, tendo sido transmitida em Portugal na RTP, a partir do início da década de 90. A história girava em torno do dia-a-dia de um viúvo (Bob Saget) a braços com três filhas pequenas que, para conseguir lidar com a situação, recorre à ajuda de Jesse Katsoupolis (Stamos), irmão da falecida mulher, e do amigo Joey Gladstone (Dave Coulier). A sitcom foi a estreia das gémeas Mary Kate e Ashley Olsen, ambas no papel da pequena Michelle.