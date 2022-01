Morreu Bob Saget, comediante e o pai de Que Família!

O actor, apresentador e comediante Bob Saget foi encontrado morto no domingo num quarto de hotel em Orlando, na Flórida. O óbito do actor de 65 anos foi confirmado pela polícia local. Bob Saget, que se encontrava em digressão com o seu espectáculo de comédia stand-up, é um dos rostos mais conhecidos da televisão dos anos 1980 e 1990 pelo seu Danny Tanner, o viúvo pai de uma Full House — Que Família!, na tradução portuguesa —, um papel sadio que contrastava com o seu estilo pessoal de comédia mais despudorado.

A notícia da morte de Saget foi avançada na madrugada desta segunda-feira pela imprensa norte-americana, que detalha que o actor estava hospedado do hotel Ritz-Carlton Orlando, em Grand Lakes, e que no local não foram encontradas substâncias proibidas nem qualquer sinal de crime. A causa da morte ainda não foi confirmada. Bob Saget tinha actuado na sala Ponte Vedra Concert Hall na noite de sábado e horas depois escrevera agradecimentos ao seu público no Twitter. “Não fazia ideia que tinha feito um espectáculo de duas horas esta noite. Estou outra vez agradavelmente viciado nesta merda.”

A sua família reagiu também já ao óbito, num comunicado enviado à comunicação social. “Estamos devastados por ter de confirmar que o nosso amado Bob morreu hoje. Era tudo para nós e queremos que saibam quanto ele adorava os seus fãs, quanto adorava actuar ao vivo e juntar pessoas diferentes em torno do riso. Embora peçamos privacidade nesta altura, convidamos-vos a juntar-se a nós ao recordar o amor e o riso que Bob trazia ao mundo.”

Bob Saget teve uma carreira variada, tendo por muitos anos entrado na casa dos norte-americanos como apresentador do programa America’s Funniest Videos e quase em simultâneo na sitcom Que Família!, em que três homens — Saget, John Stamos e Dave Coulier criavam as três filhas da personagem de Saget. Entre elas estava a mais nova, Michelle, interpretada pelas gémeas Ashley e Mary-Kate Olsen, que se tornaram outros dos rostos mais famosos a sair da série.

“Estou desfeito”, escreveu John Stamos no Twitter em reacção à morte do colega. “Estou devastado. Estou em completo choque. Nunca terei outro amigo como ele. Amo-te tanto Bobby.” O mundo da comédia está a reagir à morte de Saget nas redes sociais, com despedidas da parte de Whoopi Goldberg, Gilbert Godfried, Jason Alexander, Ken Jeong, Josh Gad ou Margaret Cho ou o autor de séries como Uma Família às Direitas, Norman Lear. “Bob Saget era um ser humano tão encantador quanto era um ser humano engraçado. E na minha opinião, ele era hilariante.”

Billy Cristal, actor e comediante, diz-se “chocado e triste” pela morte de Saget, que descreve como “um grande amigo e uma das pessoas mais engraçadas e doces que alguma vez conheci”. “Simplesmente o mais engraçado e o mais simpático”, diz Jon Stewart.

Sem que nunca tenha sido muito elogiada pela crítica nem enquadrada no panteão das grandes comédias televisivas da década nos EUA, Foi uma das séries mais vistas do final dos anos 1980 e viajou mundo fora, tendo sido transmitida em Portugal na RTP. A série original, bem como o reboot de 2016 Fuller House, está disponível em streaming na Netflix.

O percurso de Bob Saget, nascido em Filadélfia em 1956 numa família de classe média, quase o colocava numa carreira de medicina, mas uma professora identificou o talento de actor que possuía e em 1987 o seu sucesso confirmar-se-ia com Que Família! e com o programa que coligia vídeos caseiros cómicos (um formato emulado em Portugal na mesma altura com Isto Só Vídeo, por exemplo). Depois disso, realizou filmes de parco sucesso (Dirty Work, que acabou por ganhar um pequeno culto à sua volta, e Farce of the Penguins), teve participações esporádicas em séries como Entourage — Vidas em Hollywood ou foi estrela de duas séries canceladas, Raising Dad e Surviving Suburbia. Nos últimos anos, o seu papel mais duradouro foi invisível — era a voz de Ted Mosby, o narrador de Foi Assim Que Aconteceu. Teve um podcast, lançou um livro e fazia comédia stand-up em que mostrava o seu outro lado, mais arriscado e menos púdico do que o que a televisão generalista tinha pintado para si. Essa mesma face tinha sido mostrada em Entourage ou Louie, em que aparecia como uma versão impudica de Bob Saget.

A sua carreira de comediante começou logo nos anos 1970 quando trabalhou na sala de espectáculos Comedy Store ao lado de Robin Williams, David Letterman e Richard Pryor, detalha a revista Hollywood Reporter. Tinha três espectáculos de stand-up gravados (That Ain’t Right, That’s What I’m Talking About e Zero to Sixty) e era um convidado forte nos roasts de comédia, formato em que uma personalidade se dispõe a ser o alvo de piadas duras mas em que os convidados também são vilipendiados.