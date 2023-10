Há uma Saboaria e um oásis escondidos na Rua do Bonjardim

Quase alinhada de Norte a Sul, ainda tem algo de aldeia esta rua do Bonjardim, há séculos — e até hoje — localizada no território de expansão e de urbanização do Porto. Tem muitas vidas, camadas sobre camadas que vão tapando os elementos rurais do antigo caminho camponês que seguia do burgo até ao Largo da Aguardente e reescrevendo a história, que hoje se conta com gruas e andaimes, pessoas de mapa na mão, sustainable e concept ao lado de letreiros com patine e de uma rua de paralelo desencontrado.

