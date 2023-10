A primeira fábrica de vacinas do país é inaugurada em Paredes de Coura

Os contactos exploratórios iniciaram-se em 2018, a pandemia de covid-19 acelerou a construção e agora, com a obtenção da licença industrial por parte do Infarmed, está finalmente apta a produzir. A primeira fábrica de produção de vacinas em grande escala do país está instalada em Paredes de Coura e servirá para ampliar a capacidade de produção e embalagem de vacinas víricas e bacterianas da Zendal, biofarmacêutica espanhola que está apostada no desenvolvimento de uma nova vacina contra a tuberculose. A unidade industrial na vila do Alto Minho, que será inaugurada esta sexta-feira à tarde com a presença do primeiro-ministro, António Costa, terá a capacidade de produzir até 80 milhões de doses por ano.

