Will Smith sobre o livro de Jada Pinkett: “Ocorre uma espécie de cegueira emocional”

A actriz revelou que vive separada do marido há sete anos. Smith não falou dessa revelação, mas confessou ter sido supreendido com as memórias de Jada, “resiliente, inteligente e compassiva”.

O actor e comediante Will Smith já reagiu às revelações feitas pela mulher, Jada Pinkett Smith. Ambos vivem “vidas completamente separadas” há sete anos, disse a actriz e produtora numa entrevista, a propósito do lançamento do seu livro de memórias Worthy, que chega às livrarias nesta terça-feira. Smith respondeu: “Quando estamos com alguém há mais de metade da nossa vida, ocorre uma espécie de cegueira emocional.”

Até agora, Will Smith estava em silêncio perante as revelações que têm vindo a ser feitas por Jada. Mas reagiu este fim-de-semana, numa resposta por email ao New York Times, onde confessa que o livro da mulher o deixou surpreendido. “Podemos facilmente perder sensibilidade para as nuances ocultas e a beleza subtil [de quem está ao nosso lado]”, escreveu, também ele deixando a mensagem discreta de que ambos não pretendem divorciar-se.

Ler o livro da mulher, conta ainda, fê-lo perceber que também ela “viveu uma vida no limite”, encarando-a agora como “mais resiliente, inteligente e compassiva”. Nas memórias, Jada conta que os seus pais eram toxicodependentes e que também ela traficava droga durante a adolescência, ao mesmo tempo que se debatia com uma depressão.

No domingo, Smith quebrou também o silêncio no Instagram ─ onde acumula mais de 64,5 milhões de seguidores. No vídeo mostra-se a dormir num barco ao som de dezenas de notificações que vão entrando no seu telemóvel. “Notificações desactivadas”, escreveu, com ironia, na legenda. Entre os poucos comentários, sobressai o de Jada, que reagiu com emojis de gargalhadas.

Apesar de estarem a viver separados desde 2016, de acordo com a actriz e produtora, só agora é que ambos se sentiram preparados para revelar essa notícia. “Estávamos ambos ainda presos na nossa fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser”, disse à NBC News. Conheceram-se em 1994 e casaram-se três anos depois. Partilham dois filhos: Jaden Smith e Willow Smith.

Apesar de ter causado surpresa em alguns fãs, a notícia não é totalmente despropositada, uma vez que ambos sempre admitiram manter outras relações sobre o casamento, como o “envolvimento” de Jada com o cantor August Alsina. “Demos um ao outro confiança e liberdade. E o casamento, para nós, não pode ser uma prisão. Eu não recomendo este caminho a ninguém”, esclareceu o comediante numa entrevista à GQ.

O casal foi notícia no ano passado, quando Will interrompeu o monólogo do comediante Chris Rock nos Óscares e lhe deu uma bofetada por ter dito uma piada sobre a alopecia de Jada. “Não voltes a falar da minha mulher!”, disse Will perante uma plateia atónita.

Numa entrevista à People esta semana, Jada disse que pensava que a bofetada era uma brincadeira até o marido voltar a sentar-se ao seu lado. Quatro meses depois do incidente, o actor publicou um vídeo a pedir desculpa, assumindo que o seu comportamento tinha sido “inaceitável”, e revelando que enviara uma mensagem a Chris Rock, mas que este respondera que ainda não estava “pronto para falar”.

Após o estalo, o actor caiu em desgraça e, em Novembro passado, quando assumiu a difícil tarefa de promover o seu filme Emancipation, numa aparição no programa Daily Show With Trevor Noah, confessou: “Simplesmente, perdi a cabeça.”