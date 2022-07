Will Smith publica vídeo a desculpar-se da bofetada a Chris Rock

Quatro meses após ter esbofeteado o comediante Chris Rock em plena cerimónia de entrega dos Óscares, irritado por este ter brincado com a alopecia da sua mulher, Jada Pinkett, o actor Will Smith publicou esta sexta-feira um vídeo em que pede desculpa, assume que o seu comportamento foi “inaceitável”, e conta que enviou uma mensagem ao apresentador, mas que este lhe respondeu que ainda não estava “pronto para falar”.

Colocado na sua página de Instagram, que tem mais de 64 milhões de seguidores, o vídeo, que também está disponível no YouTube, abre com uma declaração escrita, na qual o actor aparentemente se dirige aos seus fãs, reconhecendo que estes lhe têm colocado “muitas perguntas justas” e explicando que quis tirar algum tempo para lhes responder.

Até agora, Smith só aludira ao episódio em declarações escritas, mas agora deixou-se filmar durante cerca de seis minutos a falar directamente para a câmara – num aposento onde se vê emoldurada a frase “Love is the cure” – e a responder a uma série de perguntas que ele próprio lê, e que terão presumivelmente sido escritas pelos seus seguidores.

Assegurando que a sua mulher não lhe pediu que a defendesse após a piada do apresentador, e que esta não teve qualquer intervenção no sucedido, Smith pede também desculpa à mãe e ao irmão mais novo do comediante. “Vi uma entrevista da mãe de Chris e nesse momento percebi a quantas pessoas causei sofrimento”, diz o actor. “Quero pedir desculpa à mãe de Chris (…) e especialmente a Tony Rock. Tínhamos uma óptima relação, que agora possivelmente não será reparável”, lamenta.

“Tenho passado os últimos três meses a dar voltas à cabeça, tentando entender os matizes e complexidades do que ocorreu naquele momento”, garante ainda Smith, para sublinhar: “Nenhuma parte de mim pensa agora que aquela foi a forma correcta de lidar com um sentimento de falta de respeito ou de insulto”.

O actor também se desculpou perante os seus colegas de profissão que receberam nomeações para os Óscares e que estavam com ele na cerimónia, afirmando que o “deixa de coração partido” pensar que lhes “roubou ou estragou aquele momento”.

Pouco depois da cena da estalada, Will Smith voltou a subir ao palco para receber o Óscar de melhor actor pelo seu papel no filme King Richard: Para Além do Jogo, no qual interpreta o pai das tenistas Serena e Venus Williams, e durante o tradicional discurso de agradecimento não fez qualquer menção ao insólito episódio que protagonizara momento antes.

O actor acabou por ser banido por um período de dez anos de todos os eventos promovidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que atribui os Óscares, por “comportamento inaceitável e danoso” em palco.

A terminar o vídeo agora divulgado, Will Smith confessa-se “profundamente arrependido” e diz: “Sou humano, cometi um erro e estou a tentar não pensar em mim como um cretino [‘a piece of shit’]. Por isso, o que digo às pessoas é que sei que foi confuso e chocante, mas que estou profundamente determinado a trazer luz, amor e alegria ao mundo, e que, se aguentarem um pouco, prometo que poderemos voltar a ser amigos”.