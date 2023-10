Jada Pinkett Smith diz que se separou de Will Smith há anos

Jada Pinkett Smith revelou, em entrevista, que está separada do marido Will Smith desde 2016, surpreendendo muitos dos que seguiam o longo relacionamento do casal — de um encontro numa sitcom dos anos 90 até o ano passado, quando Will deu uma bofetada a Chris Rock, durante a cerimónia dos Óscares, porque este último fez uma piada sobre a mulher.

Num excerto da entrevista que ainda não foi para o ar na NBC News, Jada diz que, durante sete anos, ela e Will viveram "vidas completamente separadas", mas não estavam prontos para revelar publicamente a notícia, até agora. Jada, uma actriz e produtora conhecida por papéis no franchise "The Matrix" e "Madagáscar" e pela sua relação próxima com o falecido rapper Tupac Shakur, tem estado numa digressão pelos media antes do lançamento do seu livro de memórias Worthy.

Foto Jada Pinkett Smith casou com Will Smith em 1997 Reuters

"Estávamos ambos ainda presos na nossa fantasia do que pensávamos que a outra pessoa deveria ser", explicou a artista à entrevistadora Hoda Kotb, quando questionada sobre como é que o seu casamento terminou.

O casal não se divorciou e tem afirmado, ao longo dos anos, que não tenciona fazê-lo. Will e Jada conheceram-se em 1994, quando ela fez uma audição para fazer de namorada dele na série "O Príncipe de Bel-Air". O casamento anterior de Will com Sheree Zampino terminou em divórcio em 1995, e o actor casou-se com Jada na véspera de Ano Novo de 1997. O casal tem dois filhos: Jaden Smith e Willow Smith. Do anterior casamento, Will tem um filho, Trey Smith.

Apesar das frequentes aparições amigáveis do casal, a separação não é uma surpresa total. Num episódio de 2020 do programa de Jada no Facebook "Red Table Talk", o casal falou candidamente de um período de cerca de quatro anos antes, quando Jada se envolveu no que ela classificou como um "emaranhamento" com o cantor August Alsina — primeiro emocionalmente, depois romanticamente.

Mais tarde, Will esclareceu, numa entrevista à GQ, que ambos tiveram outras relações sexuais durante esse período. “Demos um ao outro confiança e liberdade. E o casamento, para nós, não pode ser uma prisão. Eu não recomendo este caminho a ninguém. Mas viver esta liberdade que acordámos e o apoio incondicional que damos um ao outro é, para mim, a mais elevada definição de amor”, disse o actor à revista.

De volta ao programa de Jada, o actor dirigiu-se à mulher e disse: "Decidimos que nos íamos separar por um período de tempo e que tu ias descobrir como ser feliz e eu ia descobrir como ser feliz", disse Will.

"Nunca pensámos que conseguiríamos voltar", acrescentou Jada. Mas o casal acrescentou que se tinha reconciliado há muito tempo e "chegou a esse lugar de amor incondicional", definiu a artista. No final, o actor exclamou: "25 anos e a contar!" E, em uníssono, Jada e Will disseram: "Casamento mau para toda a vida!"

O casal foi notícia no ano passado, quando Will interrompeu o monólogo do comediante Chris Rock nos Óscares e lhe deu uma bofetada por ter dito uma piada sobre a alopecia de Jada. "Mantém o nome da minha mulher fora da tua boca", disse Will perante uma plateia atónita.

Numa entrevista à People esta semana, Jada disse que pensava que a bofetada era uma brincadeira até o marido voltar a sentar-se ao seu lado. Quatro meses depois do incidente, o actor publicou um vídeo a pedir desculpa, assumindo que o seu comportamento foi “inaceitável”, e revelando que enviara uma mensagem a Chris Rock, mas que este respondera que ainda não estava “pronto para falar”.

Após o estalo, o actor caiu em desgraça e, em Novembro passado, quando assumiu a difícil tareda de promover o seu filme Emancipation, numa aparição no programa Daily Show With Trevor Noah, confessou: “Simplesmente perdi a cabeça.” Will Smith cresceu num lar marcado pela violência doméstica, algo que tornou público e que consta da sua autobiografia. Agora é a vez de Jada Pinkett Smith promover as suas memórias e, à People, sobre o marido salvaguardou que Will terá espaço para "descobrir por si mesmo", mas conclui: "Eu vou estar ao lado dele."

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação: Bárbara Wong