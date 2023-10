Incêndio no Porto Moniz perdeu intensidade mas não está controlado, diz autarca

O incêndio que lavra no concelho do Porto Moniz, Madeira, perdeu intensidade, mas "não está completamente controlado", disse o presidente da autarquia, Emanuel Câmara, indicando que o combate envolve 60 operacionais. Não é aconselhável andar pelas levadas e veredas.

"O incêndio continua, não se pode dizer que a situação está resolvida", disse o autarca à agência Lusa, para logo realçar: "Não posso considerar que os fogos estão dominados, pois a qualquer momento reacendem, daí a activação do Plano de Emergência Municipal."

De acordo com Emanuel Câmara, as chamas foram combatidas durante toda a noite, depois de se terem alastrado durante a tarde de quinta-feira por toda a zona alta do concelho, onde o fogo cercou a freguesia das Achadas da Cruz, transitando para os sítios dos Lamaceiros e Santa e para a encosta sobranceira à vila do Porto Moniz.

O lar de idosos situado nos Lamaceiros foi encerrado e 40 utentes foram transferidos para instalações no concelho vizinho de São Vicente.

"A primeira preocupação foram as pessoas e depois os bens", disse o presidente da Câmara Municipal, explicando que a situação mais grave foi a de uma senhora, nas Achadas da Cruz, que sofreu algumas queimaduras.

Várias pessoas pernoitaram, por precaução, na escola secundária do Porto Moniz e no salão paroquial da igreja local, entre as quais um grupo de alunos do 1.º ciclo, impedidos de regressar a casa nas zonas altas.

Levadas fechadas

As autoridades decidiram esta sexta-feira encerrar várias levadas e veredas na ilha da Madeira devido aos fogos florestais que lavram nos concelhos da Calheta e do Porto Moniz e apelam a que não se circule nas zonas montanhosas.

As câmaras do Porto Moniz (costa norte) e da Calheta (zona oeste) activaram os respectivos planos municipais de emergência e protecção civil, na sequência dos incêndios que lavram naqueles concelhos.

Num comunicado divulgado pelo Governo regional da Madeira, é dito que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza encerrou percursos pedestres classificados "devido à ocorrência de incêndios florestais". Assim, foram fechadas as levadas das 25 Fontes (Calheta), Risco (Calheta), Alecrim (Calheta), Cedros (Porto Moniz) e Moinho (no concelho da Ponta do Sol, vizinho a norte do Porto Moniz e a oeste da Calheta).

As autoridades fecharam ainda as veredas da Lagoa do Vento (Calheta) e do Fanal (Porto Moniz) e o Caminho Real do Paul do Mar (Calheta). Também as áreas de lazer da Fonte do Bispo, Cruzinhas, Fanal e Rabaçal se encontram encerradas.

Câmara de Lobos sob controlo

Já o incêndio que começou quinta-feira numa zona florestal da Quinta Grande, concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, continua activo, mas "está controlado", indicou o presidente da autarquia, Pedro Coelho.

"Não há perigo para habitações, vamos aguardar que nas próximas horas seja dado como extinto", disse o autarca à agência Lusa, referindo que o incêndio está a ser combatido por dez operacionais das corporações de bombeiros de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, com apoio de quatro veículos.

O incêndio em Câmara de Lobos, município contíguo ao Funchal a oeste, é considerado o menos grave dos três que assolam a Madeira, lavrando os outros com maior intensidade nos concelhos da Calheta, na extremidade oeste da ilha, e do Porto Moniz, já na costa norte.

Contingente do continente

O fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18h, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz.

O Governo da Madeira declarou na quinta-feira a situação de contingência devido aos incêndios que lavram na região, activando, assim, o Plano Regional de Emergência de Protecção Civil, anunciou o Serviço Regional de Protecção Civil (ANEPC).

Esta sexta-feira de manhã partiu para a Madeira um contingente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, chefiada pelo comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil de Coimbra, Carlos Tavares, integrando 64 Operacionais, dos quais 54 Bombeiros da Força Especial de Protecção Civil, seis elementos da estrutura de Comando da ANEPC e quatro elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica.