Oito pessoas receberam assistência médica devido aos fogos na Madeira

Oito pessoas receberam assistência médica devido aos incêndios que lavram na Madeira, em três concelhos, entre as quais um bebé por inalação de fumo, indicou, esta quinta-feira, o secretário regional da Saúde e Protecção Civil.

Em conferência de imprensa no Serviço Regional de Protecção Civil, no Funchal, Pedro Ramos apresentou o ponto da situação dos três incêndios que estão activos nos concelhos de Câmara de Lobos, Calheta (zona oeste) e Porto Moniz (costa norte), e anunciou a chegada à região, na manhã de sexta-feira, de uma equipa de 55 elementos da força especial de bombeiros enviada pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

O governante adiantou que o combate às chamas envolve um total de 127 operacionais, com o apoio de 42 viaturas e do helicóptero, que opera apenas durante o dia, e que efectuou 55 descargas de água esta quinta-feira.

Calheta e Porto Moniz activam planos municipais de emergência

As câmaras da Calheta e do Porto Moniz activaram esta quinta-feira os respectivos planos municipais de emergência e protecção civil.

Em comunicado, a Câmara da Calheta, presidida por Carlos Teles, justifica a activação do plano municipal com os "incêndios devastadores" que decorrem no concelho, destruindo "bens materiais e vastas áreas de vegetação, forçando muitos residentes a abandonarem as suas casas em busca de segurança".

Também a Câmara do Porto Moniz, liderada por Emanuel Câmara, anunciou em comunicado a activação do seu plano, depois de ouvida a Comissão Municipal de Protecção Civil.

O fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18h, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, na zona oeste da ilha da Madeira, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz, onde lavra agora com mais intensidade.

Durante a tarde, deflagrou outro incêndio no concelho de Câmara de Lobos, contíguo ao Funchal a oeste, numa área florestal, no sítio da Vera Cruz, freguesia da Quinta Grande, que permanece activo.

O fogo levou à evacuação do centro de saúde das Achadas da Cruz e do lar de idosos de Porto Moniz, tendo sido os utentes transferidos para o pavilhão do concelho.

Durante a tarde, este incêndio já tinha obrigado ao encerramento de uma escola e do centro de saúde da freguesia da Fajã de Ovelha, no concelho da Calheta.