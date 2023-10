Biden aprovou apoio de oito mil milhões de dólares para Israel?

A frase

Biden aprovou um pacote de ajuda militar de emergência para Israel no valor de oito mil milhões de dólares. Julius Caeser, utilizador da rede social X (antigo Twitter)

O contexto

Vários utilizadores de diferentes redes sociais (Facebook, Telegram e X, antigo Twitter) têm partilhado um documento alegadamente oficial e assinado pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, a delegar no seu secretário de Estado do Tesouro a competência para aprovar um pacote de ajuda militar para Israel no total de oito mil milhões de dólares. Os posts partilhados tornaram-se rapidamente virais e condenavam o Governo americano por ter aprovado ilegalmente o pacote apenas algumas horas depois dos ataques do Hamas. A data do documento coincidia com a data do ataque: 7 de Outubro. Este é o contexto, mas os factos são muito distintos.

Os factos

O documento que se tornou viral nas redes sociais, e que o utilizador citado pelo PÚBLICO como exemplo — Julius Caeser — também partilhou, foi manipulado digitalmente e veio a revelar-se falso. A sua origem é um memorando oficial assinado em Julho de 2023 (esse verdadeiro) relativo a um apoio de 400 milhões de dólares à Ucrânia. Na realidade, o apoio aprovado este ano pelos EUA para Israel ronda os 3,8 mil milhões de euros, segundo dados oficiais incluídos num relatório do Congressional Research Service, o serviço de investigação do Congresso. Perante a profusão de informações truncadas e para avisar os utilizadores, os posts não foram retirados, mas têm agora uma nota em que se lê: "O documento da Casa Branca foi alterado. O memorando original foi criado em 25 de Julho de 2023 para a Ucrânia. Além disso, o nome do Presidente Biden está no lado direito do documento original e não ao centro, como mostra a versão falsa."

????/???? Biden has approved an Emergency Military Aid Package to Israel worth $8 BILLION pic.twitter.com/Cg0bluGeGQ — Julius Caesar (@savedbyict_) October 9, 2023

Tal como acontece no caso da guerra na Ucrânia, a desinformação está muito presente neste conflito. Já foram detectados vários vídeos truncados e notícias falsas, houve imagens antigas usadas como se fossem actuais e informações não confirmadas postas a circular como se fossem reais. Este caso é exemplar por se tratar de um documento oficial que foi manipulado.

Em resumo

É falso que o Governo americano tenha aprovado qualquer pacote de apoio a Israel no fim-de-semana. O documento partilhado foi truncado a partir de um original que fora assinado em Julho, relativo à Ucrânia.