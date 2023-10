Desinformação sobre ataques em Israel circula no X e Bruxelas pede a Musk medidas urgentes

Desinformação e conteúdo violento dos ataques em Israel têm vindo a circular no X (o antigo Twitter). No início desta semana, a equipa de segurança da plataforma lançou um comunicado a dizer que estava a tentar combater essa crise de desinformação, mas a Comissão Europeia apelou a um esforço maior. O comissário europeu Thierry Breton pediu medidas urgentes a Elon Musk – mas o próprio já espalhou desinformação na sua conta.

Desde o fim-de-semana – quando começaram os ataques em Israel – que circula desinformação no X. Várias publicações têm sido assinaladas como falsas por equipas de verificação de factos. O próprio Elon Musk ajudou na disseminação de desinformação ao recomendar duas contas na plataforma que já eram conhecidas por espalhar informação falsa. Numa publicação, o dono do X disse que eram “boas” contas para seguir em tempo real a guerra.

As críticas seguiram-se logo após a publicação de Musk. Jornalistas e utilizadores da plataforma indicaram que uma dessas contas já tinha antes partilhado imagens falsas geradas por inteligência artificial de uma explosão do Pentágono e que outra tinha feito comentários anti-semitas nos últimos meses, refere a agência Associated Press, num artigo relativo à desinformação sobre os ataques em Israel.

Emerson T. Brooking, um investigador do Laboratório de Investigação Forense Digital do Conselho Atlântico (uma organização nos EUA que estuda desinformação), caracterizou à Associated Press uma dessas contas como “absolutamente tóxica” e que “regularmente publica coisas erradas e não verificadas”. “Uma guerra é sempre um caldeirão de tragédia e desinformação; Musk ainda piorou mais a situação.” Mais tarde, Elon Musk acabou por apagar a publicação com a recomendação dessas contas.

Entretanto, a equipa de segurança do X publicou um comunicado em que refere que está consciente de que tem de dar uma “resposta de alto nível” a esta crise, tendo em conta o aumento de publicações que se focam no ataque em Israel pelo Hamas.

Nesse mesmo comunicado, indicam-se algumas medidas. Numa delas, menciona-se que as Políticas de Interesse Público foram actualizadas e que os utilizadores podem escolher se querem ver ou não conteúdo sensível na opção “Conteúdo que vê”. Também se refere que foram tomadas medidas nas suas políticas ligadas a entidades violentas para que sejam removidas novas contas afiliadas ao Hamas. Deixa-se ainda o aviso de que se está em contacto com outros parceiros para que se evite a divulgação online de conteúdo terrorista e que as suas equipas estão a monitorizar “proactivamente” publicações com discurso anti-semita, bem como os que tenham conteúdo violento ou discurso de ódio.

Troca de mensagens entre Breton e Musk

A Comissão Europeia mostrou-se preocupada com a partilha de desinformação no X. O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, apelou num comunicado divulgado no X para que Elon Musk tome medidas urgentes para combater a desinformação na plataforma. “Convido-o a garantir urgentemente que os seus sistemas são eficazes e a reportar as medidas adoptadas à minha equipa”, escreveu o comissário numa carta dirigida a Musk, em que reforça que tem indicações de que o X continua a ser usado para disseminar conteúdo ilegal e desinformação na União Europeia.

Nessa carta, Breton lembra Musk que a Lei dos Serviços Digitais (DSA, na sigla inglesa) é clara quanto a “obrigações em relação à moderação de conteúdo”. A DAS regulamenta as obrigações dos serviços digitais que desempenham o papel de intermediários entre os consumidores, mercadorias, serviços e conteúdos.

Em três pontos, na carta, resume essas obrigações: primeiro, refere que se tem de se ser claro e transparente no conteúdo que é permitido na plataforma; depois, quando se recebe indicações de conteúdo ilegal na União Europeia tem de se ser diligente e objectivo a tomar medidas, bem como a remover conteúdo quando é necessário; por fim, tem de se tomar medidas de mitigação para combater os riscos da desinformação.

Following the terrorist attacks by Hamas against ????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.



Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ?? pic.twitter.com/avMm1LHq54 — Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023

“Dada a urgência, também espero que esteja em contacto com as autoridades competentes e a Europol, e assegure uma resposta eficaz aos seus pedidos”, escreveu Breton. No final da declaração, pede que Elon Musk tomasse alguma acção em 24 horas.

A resposta de Elon Musk chegou dentro dessas 24 horas, através do X, numa resposta directa a Breton: “A nossa política é que tudo seja de fonte aberta e transparente, uma abordagem que sei que a União Europeia apoia. Por favor, enumere as violações a que alude no X.”

Thierry Breton devolveu a resposta a Musk: “Está bem consciente das denúncias dos seus utilizadores – e autoridades – quanto ao conteúdo falso e à glorificação da violência. Cabe-lhe a si demonstrar se cumpre o que diz”, escreveu o comissário. E reforçou: “A minha equipa continua à sua disposição para assegurar o cumprimento da DSA, sendo que a União Europeia continua a cumpri-la de forma rigorosa.” Musk ressalvou o seu pedido inicial e apelou a Breton para que mostrasse as suas preocupações de forma mais concreta quanto à sua plataforma.