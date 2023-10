Como aconteceu o ataque surpresa do Hamas contra Israel?

Uma vaga de mísseis contra o Sul de Israel deu cobertura a uma invasão sem precedentes do território israelita por combatentes armados do Hamas. Há vítimas civis e reféns israelitas levados para Gaza.

Um ataque surpresa do Hamas contra Israel, este sábado, envolveu em simultâneo o lançamento de milhares de mísseis a partir da Faixa de Gaza e a entrada de homens armados em território israelita. O ataque aconteceu no dia em que se celebra o Simchat Torah, um feriado judeu, e 50 anos e um dia após a ofensiva militar das forças egípcias e sírias que iniciou a guerra do Yom Kippur, em 1973.

Eis o que aconteceu este sábado:

Lançamento de mísseis como distracção

Por volta das 6h30 da manhã locais (4h30 de Lisboa), o Hamas lançou uma vaga de mísseis contra o Sul do Israel. O grupo islâmico palestiniano disse que lançou cinco mil mísseis no primeiro ataque, enquanto o exército de Israel fala em 2500 rockets.

Nuvens de fumo cobriram várias zonas residenciais israelitas, onde os civis fugiram para os abrigos ao soar das sirenes de emergência. Pelo menos uma pessoa, uma mulher civil, terá morrido nesta primeira vaga do ataque.

O lançamento dos mísseis terá servido como distracção para o lançamento de uma operação terrestre sem precedentes. O exército israelita disse que às 7h40, hora local, palestinianos armados cruzaram a fronteira com Israel.

Os homens armados entraram no território israelita através de brechas nas barreiras de segurança fronteiriça. Pelo menos um atacante foi filmado a entrar em Israel com um parapente motorizado, e foi também registado o avanço de um barco a motor em direcção a Zikim, uma cidade costeira israelita onde há uma base militar.

Vídeos divulgados pelo Hamas mostram homens armados a derrubar vedações de segurança com pouca luz e o sol ainda baixo, o que sugere que a travessia aconteceu por volta da mesma altura em que foram lançados os mísseis. Um vídeo mostrou, ainda, pelo menos seis motorizadas com combatentes a atravessar por uma brecha numa barreira metálica de segurança.

Uma fotografia divulgada pelo Hamas mostrava ainda uma escavadora a destruir parte de uma vedação de segurança.

Ataque a bases militares israelitas

O exército israelita disse que por volta das dez da manhã, combatentes palestinianos tinham entrado em, pelo menos, três instalações militares à volta da fronteira: Erez, a base de Zikim e o quartel-general da divisão de Gaza, em Reim.

Vídeos do Hamas mostraram indivíduos a correr em direcção a um edifício em chamas perto de uma alta parede de cimento onde há uma torre de vigia, e outros a invadir um edifício militar israelita e a abrir fogo.

Vários veículos militares israelitas foram capturados e depois fotografados a serem levados para a Faixa de Gaza.

Os combatentes do Hamas invadiram também a cidade fronteiriça israelita de Sderot e, segundo a imprensa israelita, também entraram numa zona residencial junto à cidade de Ofakim, 30 quilómetros a leste da Faixa de Gaza.

Um vídeo cuja veracidade foi confirmada pela Reuters mostra vários homens palestinianos armados numa pickup branca a andar pelas ruas de Sderot, uma cidade israelita.

Residentes das cidades do Sul de Israel têm zonas nas suas casas que funcionam como abrigos de bombas e, este sábado, usaram-nas como salas de pânico. O exército do Israel ordenou aos residentes para se abrigarem e disseram-lhes, por rádio, palavras de encorajamento: “Nós vamos chegar a vocês”.

A meio da manhã, o chefe da polícia israelita Yaacov Shabtai disse que decorriam combates em 21 locais do território israelita e às 13h30, hora local, o exército disse que as tropas hebraicas ainda estavam a tentar libertar várias comunidades invadidas pelos combatentes palestinianos.

Mais de 100 mortos e 800 feridos

Um fotógrafo da Reuters constatou a presença de vários cadáveres pelas ruas de Sderot. Segundo a imprensa israelita, pelo menos 100 israelitas morreram e mais de 800 ficaram feridos.

Vídeos do Hamas e imagens que circulam nas redes sociais mostram que há civis, soldados israelitas e palestinianos entre os mortos.

A imprensa israelita também noticia que foram feitos reféns em Ofakim. O grupo radical Jihad Islâmica alega ter tomado vários soldados israelitas como reféns e as redes sociais do Hamas mostram imagens do que parecem ser reféns israelitas a serem levados com vida para a Faixa de Gaza.

Um vídeo mostra três homens jovens a serem levados através de uma instalação de segurança com escrituras hebraicas nas paredes. Outros vídeos mostram reféns do sexo feminino e dois soldados israelitas a serem arrastados de um veículo militar.

Às 9h45, várias explosões foram ouvidos em Gaza e às 10h, um porta-voz israelita disse que a força aérea estava a levar a cabo ataques em Gaza. Mais de uma centena de palestinianos terão morrido entretanto nas acções de retaliação israelitas, segundo fontes médicas.