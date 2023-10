Simulações do IRS Jovem: que poupança há em cinco anos?

Um jovem com um salário de 950 euros pagará, na soma de cinco anos, menos mil euros de IRS do que teria de entregar se o incentivo fiscal não existisse.

O novo formato do IRS Jovem que entrará em vigor em 2024 vai permitir aos jovens recém-chegados ao mercado de trabalho pagar menos imposto do que pagariam em condições normais nos cinco primeiros anos de actividade. Já era assim no modelo anterior; a diferença é que, agora, com as novas regras, a poupança será mais expressiva.