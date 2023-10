Reclamações contra bancos sobre crédito à habitação duplicaram até Julho

No total, foram apresentadas 15.833 queixas entre Janeiro e Julho deste ano, uma média de 2262 por mês, mais 24,6% que no mesmo período de 2022.

O número de reclamações apresentadas contra os bancos deu um grande salto nos primeiros sete meses do ano, ascendendo a 15.833, o que dá uma média de 2262 por mês, mais 24,6% face ao período homólogo de 2022, embora em 98,5% dos casos encerrados não tenham sido identificados indícios de infracção.

Os números avançados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) dão conta que na origem do aumento das reclamações está a qualidade da informação que as instituições reportam à Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), alegadas situações de fraude na utilização de cartões em compras online ou em transferências através dos canais digitais, e ainda com as medidas relacionadas com a renegociação dos contratos de crédito à habitação.

Nas reclamações em que encontrou irregularidades, o BdP emitiu 14 determinações específicas e recomendações dirigidas a sete instituições financeiras, (abrangendo 14 reclamações) e, por se tratar de situações mais graves, foram instaurados 39 processos de contra-ordenação a 21 instituições (abrangendo 197 reclamações).

As matérias relacionadas com contratos à habitação têm um peso considerável nas decisões sancionatórias, uma vez que que “as determinações específicas foram emitidas para a correcção de irregularidades relacionadas, sobretudo com a cobrança de comissões pelo reembolso antecipado parcial de contratos de crédito à habitação própria permanente, contrariamente ao previsto no Decreto-Lei n.º 80-A/2022, e a transmissão de informações imprecisas no reporte à Central de Responsabilidades de Crédito de contratos de crédito renegociados no âmbito do Decreto-Lei n.º 80-A/2022”.

Já os processos de contra-ordenação instaurados entre Janeiro e Julho “resultaram maioritariamente da detecção de indícios da violação de deveres relativos ao bloqueio de instrumento de pagamento, à aplicação da autenticação forte exigida para aceder à conta de pagamento, ao reembolso imediato do montante da operação de pagamento não autorizada, e ao cumprimento tempestivo da denúncia do contrato de abertura de conta de depósito por iniciativa do cliente”.

Ainda relativamente às reclamações sobre matérias associadas ao crédito à habitação e hipotecário, verifica-se que "mais do que duplicaram face à média mensal de 2022", com o respectivo crescimento do seu peso no total a passar de 10,8% em 2022 para 17,8% nos primeiros sete meses de 2023.