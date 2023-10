Salário mínimo de 820 euros traz reforço dos incentivos fiscais e apoios às empresas

A actualização do acordo de rendimentos assinada neste sábado traz um reforço do salário mínimo nacional de 760 para 820 euros e uma revisão das metas salariais no próximo ano para os 5%. Para ter o sim da maioria das confederações patronais e da UGT o Governo apresentou cerca de meia centena de medidas que passam por incentivos fiscais para as empresas que cedam casas aos trabalhadores, pela actualização das ajudas de custo, pela redução das tributações autónomas, simplificação do benefício fiscal ao aumento dos salários e por apoios dirigidos especificamente ao sector agrícola.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt