Empresas que cedam casa aos trabalhadores terão incentivos fiscais em 2024

Esta é uma das medidas previstas na revisão do acordo de rendimentos assinada neste sábado. Segundo o primeiro-ministro, medida terá impacto “relevante” no sector agrícola.

A revisão do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, assinada este sábado pelo Governo e os parceiros sociais – com excepção da CIP e da UGT – prevê a criação de incentivos fiscais e contributivos para tentar convencer as empresas a cederem habitação aos seus trabalhadores.

Além da subida do salário mínimo de 760 euros para 820 euros e do referencial dos aumentos salariais passar a ser de 5%, o documento tem um conjunto de medidas para reforçar o rendimento das famílias. Nesse âmbito, está prevista a isenção de IRS e de contribuições sociais aplicáveis ao rendimento em espécie relativo à cedência gratuita, arrendamento ou subarrendamento de habitação permanente aos trabalhadores pelo empregador.

Esta isenção terá como limite os valores previstos para o Programa de Apoio ao Arrendamento Acessível e não se aplica a trabalhadores que integrem o agregado familiar da entidade patronal; aos membros de órgãos sociais da entidade patronal; e aos trabalhadores que detenham directa ou indirectamente uma participação não inferior a 10% do capital social.

A medida, destacou o primeiro-ministro, António Costa, no final da assinatura do acordo, terá um impacto “muito relevante” no sector agrícola.

Está ainda prevista uma redução do IRC através da aceleração das depreciações fiscalmente relevantes relativas a imóveis destinados à habitação de trabalhadores.

O acordo promete ainda isentar para efeitos fiscais e contributivos os valores mobilizados pelas empresas, no âmbito do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), para soluções de habitação dos trabalhadores.

Ainda no eixo do reforço do rendimento disponível, o Governo compromete-se a actualizar o mínimo de Existência de acordo com salário mínimo de 2024, que será de 820 euros mensais; a actualização dos escalões de IRS e o aumento da majoração em sede de IRS aplicável às quotizações sindicais para 100%.

Em cima da mesa está ainda a actualização das ajudas de custo pagas aos trabalhadores que se deslocam em serviço, em linha com o que ficou definido para o sector público. O valor pago ao por cada quilómetro percorrido em viatura própria será de 40 cêntimos, as deslocações nacionais terão um apoio de 62,75 euros por dia e as internacionais de 148,91 euros.

O Governo compromete-se ainda a aplicar no próximo ano um incentivo fiscal, em sede de IRS, aplicável à participação dos trabalhadores nos lucros, “por via da gratificação de balanço das empresas, até ao limite de um salário mensal base auferido pelo trabalhador e ao máximo de cinco salários mínimos, desde que a entidade empregadora tenha, em 2024, procedido a aumento salarial ao universo dos trabalhadores, em linha ou acima do estabelecido” no acordo.

“Este acto é muito importante, desde logo para afirmar a centralidade da concertação social como pilar fundamental da nossa vida democrática”, referiu o primeiro-ministro, nas declarações que se seguiram à assinatura do documento, que decorreu no Conselho Económico e Social, em Lisboa, e onde se notou a ausência da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

António Costa agradeceu aos parceiros sociais o “trabalho muito dedicado, com pouco marketing, mas muita vontade efectiva de concretização”, que permitiu chegar a um entendimento.

Na cerimónia, que teve início pouco depois do meio-dia, Mário Mourão, secretário-geral da UGT, foi o primeiro a assinar o documento, seguindo-se Álvaro Mendonça e Moura, dirigente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP); João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP); Francisco Calheiros, da Confederação do Turismo de Portugal (CTP). António Costa foi o último a assinar o acordo.

De fora ficou a CIP, que considera que a revisão do acordo fica aquém do necessário” e é uma “oportunidade perdida”, e a CGTP, que no ano passado não tinha subscrito o acordo.