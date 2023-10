Patrões deixam nas mãos do Governo aumentos acima do previsto em 2024

Cada uma à sua maneira, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) e a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) deixam nas mãos do Governo a possibilidade de o salário mínimo subir para lá dos 810 euros em 2024 e de haver aumentos acima do previsto no acordo de rendimentos. Tudo dependerá da abertura do executivo de António Costa para aceitar algumas das propostas colocadas em cima da mesa pelos patrões e pela CIP e que, a menos de uma semana da apresentação do Orçamento do Estado (OE) para 2024, continuam a ser discutidas em reuniões bilaterais.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt