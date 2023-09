Patrões querem duplicar limite do benefício fiscal por aumentos salariais

As confederações patronais querem ver alargado, no próximo ano, o valor do incentivo fiscal atribuído às empresas pelas actualizações salariais, uma medida que passa pela majoração dos encargos salariais que podem ser deduzidos para o cálculo do IRC. A medida foi criada no âmbito do acordo de rendimentos e, em 2023, abrange as empresas que aumentem os salários dos seus trabalhadores em pelo menos 5,1%, reduzam o leque salarial e tenham uma contratação colectiva dinâmica.

