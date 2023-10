Já há novo director criativo para a Alexander McQueen. Quem é Seán McGirr?

Seán McGirr é o novo director criativo da Alexander McQueen, acaba de anunciar a casa de moda. O criador irlandês sucede a Sarah Burton, que se despediu com um desfile emotivo na Semana da Moda de Paris. Trata-se de mais uma mudança na estrutura do conglomerado de luxo Kering.

Para muitos, Seán McGirr é um desconhecido na moda. Foi assim até agora, quando manteve sempre posições secundárias noutras casas de moda. Assume, finalmente, o papel de protagonista, abandonando o cargo de responsável pelo pronto-a-vestir da J.W Anderson, onde estava desde 2020. Antes disso, esteve na equipa de design da Dries van Noten e da Uniqlo, com Christophe Lemaire.

Natural de Dublin, Irlanda, McGirr estudou na conceituada escola Central Saint Martins, em Londres — curso que terminou em 2014. Logo de seguida, foi na clássica Burberry que deu os primeiros passos na moda.

“Com a sua experiência, personalidade e energia criativa, [Seán McGirr] vai trazer uma linguagem criativa poderosa para a Alexander McQueen, enquanto construi a sua herança única”, declarou o CEO da marca, Gianfilippo Testa, em comunicado, citado pelo Business of Fashion (BoF).

Trata-se de uma grande mudança para a Alexander McQueen, que tem estado com Sarah Burton aos comandos desde a morte do seu fundador, em 2010. Discreta, Burton elevou a marca sobretudo graças à proximidade com Kate Middleton. Foi ela que, em 2011, assinou o vestido de noiva da futura princesa de Gales e, desde então, vestiu-a por inúmeras vezes.

No mês passado, anunciou estar de partida, sem desvendar qual será o seu futuro. Há quem diga que continuará a vestir a mulher do príncipe William, ainda que de forma não oficial.

Já Seán McGirr parece ter a mesma postura discreta da sua antecessora — não conseguimos encontrá-lo nas redes sociais —, mas chega numa fase em que as marcas da Kering enfrentam pressão para aumentar os lucros. Ainda que o grupo não publique os relatórios de contas da etiqueta, sabe-se que terá sido uma das casas que mais cresceu durante a pandemia. Todavia, os últimos meses terão sido de abrandamento, com uma crise no retalho.

O objectivo, dizem os analistas de mercado ao BoF é que a marca passe a depender menos da venda de peças ícone, como as sapatilhas clássicas, e aposte mais noutros segmentos, como vestuário. É esse peso que estará sobre os ombros de Seán McGirr.

“A Alexander McQueen é uma marca pela qual somos muito apaixonados e estamos confiantes de que Seán McGirr vai ser capaz de continuar este caminho com um novo impulso criativo. Estamos ansiosos por abrir este novo capítulo na história desta marca única”, reiterou o presidente da Kering, François-Henri Pinault.

O crescimento da McQueen, apesar de ser uma das marcas mais pequenas do grupo, pode ser um importante impulso financeiro, sobretudo numa altura em que a Gucci — a marca estrela da Kering — enfrenta tantas reestruturações: o novo director criativo, Sabato De Sarno, acaba de apresentar a primeira colecção e, em breve, o CEO da etiqueta, Marco Bizzarri, está de partida.