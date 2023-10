A Ecovia do rio Minho cresceu e até passa por pesqueiras

Já podemos pedalar por mais um troço da Ecovia do Rio Minho, cuja terceira fase, na zona de Monção, liga Ruivos, em Troviscoso, a Landre, na freguesia da Bela.

O trajecto cobre 1675 metros e foi implantado nas margens do rio Minho, que acompanha todo o trajecto da via, atravessando caminhos já existentes, num traçado com pouca inclinação que passa por campos de cultivo, plantações de vinha e várias pesqueiras.

Quase à chegada a Landre, o caudal do rio estreita, sendo amparado por paredes rochosas em ambas as margens.

Foto Ecovia do Rio Minho CM Monção

O investimento, no valor de 278.656,57 euros, realça o município, teve em conta "a preservação e promoção dos valores ecológicos e ambientais do território, assegurando a defesa e a valorização dos elementos patrimoniais e paisagísticos relevantes, bem como a protecção de zonas de maior sensibilidade biofísica e dos sistemas de lazer e fruição existentes naquele troço ribeirinho”.

A obra surge no âmbito do projecto Ecovia do Rio Minho, Troço Caldas de Monção – Bela, englobando a execução de três fases com uma extensão global próxima de seis quilómetros.