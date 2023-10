Em prova: A outra face dos tintos dos Vinhos Verdes

Turra 2020

Turra Wines, Celorico de Basto

Castas: vinhão e rabo de anho

Álcool: 12,5%

Desengace total. Sem maceração pelicular nem curtimenta para obter um vinho com maior elegância. Fermentação longa a temperatura controlada, a proporcionar um tinto suave e delicado, que surpreende também pela envolvência de boca de expressão fresca e frutada, textura e taninos suaves.

Saborosas notas de frutos silvestres, também algum café e especiarias a conferir complexidade, e um final elegante de média intensidade e prolongamento.

Pardusco Private 2018

Anselmo Mendes Vinhos, Monção

Castas: alvarelhão (ou brancelho)

Álcool: 12,5%

Prensagem muito suave de uvas inteiras desengaçadas. Fermentação em cuba de inox e estágio prolongado (24 meses) em barricas usadas de grande volume (400 litros). Tinto muito harmonioso, com volume de boca, sedoso e de forte mineralidade.

Aromas intensos a frutos vermelhos, como morango e cereja, com suavidade e taninos muito arredondados pelo estágio em barrica. Secura de boca, paladar intenso e rico, e acidez marcante.

Sou Tinto Dissident(e) 2021

Quinta de Santiago & Mira do Ó, Monção

Castas: alvarelhão (90%), pedral, borraçal, cainho, alvarinho e vinhão

Álcool: 11,7%

Fermentação em cuba com quase metade das uvas com cacho inteiro e engaço. Estágio de 11 meses em cuba e barricas usadas, e posterior estágio em garrafa.

Cor aberta, presença viva de ervas aromáticas e frutos frescos (framboesas e frutos silvestres), com harmonia, equilíbrio, tanino fino e suave. Boca muito fresca, com boa acidez e prolongamento final.

Villa Seara Tinto 2021

Villa Seara, São Clemente de Basto (Celorico de Basto)

Castas: padeiro de Basto

Álcool: ND

Esmagamento suave e fermentação espontânea. Termina a fermentação alcoólica e maloláctica em barricas de carvalho francês e estagia 10 meses antes do engarrafamento.

Cor rubi, aroma e paladar frutados com laivos terrosos, a lembrar ameixas e beterraba. Boca redonda e macia, com reminiscências de ervas frescas que lhe prolongam o final, sempre muito fresco e vivo.

Sem Igual Tinto 2020

100 Igual, Lousada

Castas: touriga nacional, baga e vinhão (10%)

Álcool: 12%

Extracção suave da touriga e da baga (em conjunto) para evitar concentração de cor, enquanto as uvas de vinhão são pisadas a pé em separado.

Cor aberta, arma floral frutado em ambiente elegante e perfumado, como goiaba e terra fresca. Muito equilíbrio e complexidade com algum volume de boca, manifestações cítricas (toranja), acidez e taninos finos que lhe prolongam o final.

Zafirah 2022

Constantino Ramos, Monção

Castas: alvarelhão, borraçal, pedral, espadeiro e vinhão

Álcool: 11,5%

Predomina a alvarelhão. Desengace total, 24 horas de maceração pré-fermentativa, dois terços do mosto fermentam em inox e o restante em barrica usada, seguindo-se estágio de seis meses com preocupação de intervenção mínima.

Tinto de cor rubi aberta, muito frutado, corpo elegante e acidez crocante. Elegante, fino fresco e harmonioso na boca, e de final prolongado.

Pequenos Rebentos Atlântico 2022

Márcio Lopes Winemaker

Castas: doçal, cainho, pedral, alvarelhão e outras

Álcool: 11,5%

Uvas colhidas em Barcelos, Ponte de Lima e Monção, com desengace, oito horas de maceração, ligeira prensagem e decantação de 48 horas. Fermentação com leveduras indígenas durante 45 dias e sem controlo de temperatura, seguida de sete meses de estágio com borras finas.

Cor clarete brilhante. Aromas florais, frutos cítricos (toranja), fino e elegante na boca, com taninos e elegantes e final prolongado.

Covela Reserva “Último” 2014

Quinta da Covela, Baião

Castas: touriga nacional, cabernet sauvignon e merlot noir

Álcool: 13,1%

Colheita e fermentação por castas, com desengace total seguido de maceração pelicular a frio para a casta touriga nacional. Fermentação com suaves remontagens manuais diárias. Maceração pós-fermentativa e estágio em cascos de 300 litros durante 20 meses.

Tinto expressivo, de cor intensa, profundo e complexo, ainda em fase quase embrionária. É “Último” porque foi a última utilização destas castas, mas pela prova que agora fizemos da colheita de 2005 (18 anos e ainda fresco, viçoso e taninoso), terá ainda décadas de crescimento. Último, mas ainda muito longe de findar.

Pequenos Rebentos Touché 2021

Márcio Lopes Winemaker

Castas: bastardo, alvarelhão, caínho e outras

Álcool: 12,5%

Uva de solos graníticos da zona de Monção, com desengace, 24 horas de maceração, prensagem e passagem para barricas usadas logo após o arranque da fermentação espontânea. Fez maloláctica em barrica com borras totais.

Cor aberta, aroma floral e fresco (terra húmida). Fruta cítrica como toranja e ervas frescas, a destacar os taninos finos e vivos e um final prolongado de pendor vegetal.

Soalheiro Oppaco 2019

VinuSoalleirus, Melgaço

Castas: vinhão, alvarinho e pinot noir

Álcool: 11%

Uvas prensadas imediatamente após a colheita, com fermentação conjunta do vinhão e do alvarinho. O pinot noir fermenta separadamente e com maceração pelicular. Trinta por cento do lote estagia em barricas novas durante um ano.

Cor rubi brilhante e aromas de frutas vermelhas frescas com notas de especiarias. Algum volume, corpo fino, sabor elegante e duradouro com taninos macios e persistentes a conferir aptidão gastronómica.

Sou Vinha de Ramada 2020

Quinta de Santiago & Mira do Ó, Monção

Castas: alvarelhão (90%), pedral, borraçal, cainho, alvarinho e vinhão

Álcool: 12%

Fermentação com 40% de cacho inteiro e engaço, em cuba e lagar. Estágio de 11 meses em barricas usadas. Engarrafado em Agosto de 2021.

Tinto de cor aberta, brilhante, com aroma frutado intenso e grande frescura. As sensações vivas de frutos silvestres são reforçadas pelas de terra fresca. Os mesmos frutos silvestres e alguma rusticidade no sabor prolongado, com notas herbáceas e taninos afirmativos.

Aphros Vinhão 2021

Aphros Wine, Ponte de Lima

Castas: vinhão

Álcool: 11%

Fermentação e maceração com películas e grainhas em lagar de granito com pisa a pé e temperatura controlada. Fermentação maloláctica em inox, estágio com borras, filtração e engarrafamento.

Cor violeta, aroma intenso a frutos vermelhos e silvestres, à mistura com algum vegetal. Boca elegante, com nuances de especiarias e mentoladas, manifestação musculada de taninos e uma acidez crocante que lhe reforçam a aptidão gastronómica.

Casa de Paços Clarete 2022

Casa de Paços, Barcelos

Castas: padeiro

Álcool: 11,6%

Fermentação em dornas abertas de 300 litros, com as leveduras endógenas e sem controlo de temperatura (máxima de 19° C). Estágio de seis meses em inox, fermentação maloláctica espontânea.

Vinho não filtrado, de cor rubi muito aberta, aroma e sabores a frutos vermelho e grande frescura. De corpo leve e sabor intenso, na boca mostra também alguma tensão e taninos elegantes a conferir aptidão gastronómica.

Yakkos Sparkling Grande Reserva 2009

Aphros Wine, Ponte de Lima

Castas: vinhão

Álcool: 12%

Fermentação com maceração em lagar de granito com pisa a pé e temperatura controlada. Fermentação maloláctica e estágio com borras. Método clássico de segunda fermentação em garrafa e dégorgement após 67 meses.

Espumante de vinhão de cor intensa, quase opaca, que é igualmente muito expressivo, manifestação frutada, com aromas e sabores a framboesas, ameixas e amoras negras. É também volumoso e cremoso na boca, com tanino afirmativo, grande frescura e acidez final.