Nobel da Física de 2023 vai para a física dos atossegundos para estudar os electrões

As experiências curtas com electrões foram a área distinguida com o Nobel da Física deste ano.

O Prémio Nobel da Física de 2023 foi atribuído a Anne L’Huillier, Ferenc Krausz e Pierre Agostini, anunciou o comité do Nobel esta terça-feira em Estocolmo, na Suécia. Os três cientistas são responsáveis por vários trabalhos que “abriram a porta ao mundo dos electrões”, como referiu Eva Olsson, responsável pelo Comité do Nobel para a Física.

“Pierre Agostini, Ferenc Krausz e Anne L’Huillier demonstraram uma maneira de criar impulsos de luz extremamente curtos que podem ser utilizados ​​para medir os processos rápidos nos quais os electrões se movem ou mudam de energia”, destaca o júri do prémio no comunicado sobre este prémio. É a física dos atossegundos que é premiada nesta edição do Nobel da Física, realçando-se o galardão deste ano vai para “os métodos experimentais que geram impulsos de luz de [duração de] atossegundos para o estudo da dinâmica do electrão na matéria”.

É a física dos atossegundos que é premiada nesta edição do Nobel da Física. O que é um atossegundo? É um período incrivelmente curto de tempo: um attosegundo está para um segundo como um segundo para 32 mil milhões de anos. É menos do que um instante. A criação destes impulsos de luz extremamente curtos tornaram possível medir o tempo que um electrão leva para ser expulso de um átomo – e assim perceber o quão ligado está o electrão ao núcleo do átomo.

Anne L’Huillier atendeu o telemóvel enquanto dava aulas, à terceira ou quarta vez que o telemóvel tocou, como conta na chamada divulgada na conferência de imprensa que se seguiu ao anúncio do Nobel da Física. “Desculpem, não sou muito boa a falar. Mas é porque estou emocionada neste momento”, referiu a investigadora francesa. É apenas a quinta mulher a vencer o Nobel da Física, que tem sido dominado ao longo do último século por homens.

Além do prestígio associado ao Nobel, também há um prémio monetário de 11 milhões de coroas suecas (923 mil euros) para os vencedores.

Desde 1901, os Prémios Nobel são atribuídos anualmente pela Academia Real das Ciências da Suécia, pelo Comité do Nobel e pelo Instituto Karolinska a pessoas ou organizações com contributos excepcionais nas áreas da medicina, da física, química, literatura, economia e da paz. Em mais de um século, estas distinções criadas por Alfred Nobel já galardoaram mais de 900 pessoas e organizações – entre as quais apenas 61 mulheres.

Entre os premiados na área da física estão nomes bem familiares: Marie Curie tornou-se a primeira mulher a ganhar um Nobel (1903, pela investigação sobre radiação); Albert Einstein (1921, pela descoberta do efeito fotoeléctrico); Barry Barish, Rainer Weiss e Kip Thorne (2017, pela observação das ondas gravitacionais); ou Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez​ (2020, pelos trabalhos em física dos buracos negros e nos segredos mais obscuros do Universo). Até hoje, apenas quatro mulheres tinham ganho o Nobel da Física: Marie Curie (1903); Maria Goeppert-Mayer (1963); Donna Strickland (2018); e Andrea Ghez​ (2020).

Em 2022, John Clauser, Alain Aspect e Anton Zeilinger foram distinguidos pelo seu papel enquanto “pais” da informação quântica, com trabalhos importantes na aplicação da mecânica quântica a este campo da informação – que inclui tecnologia como os computadores quânticos ou a segurança encriptada quântica.

O Nobel da Física atribuído esta terça-feira sucede ao Nobel da Medicina, que premiou os cientistas Katalin Karikó e Drew Weissman pelas descobertas que permitiram o desenvolvimento de vacinas ARN-mensageiro, fundamentais para a produção de vacinas eficazes contra a covid-19.

Esta quarta-feira conheceremos os vencedores do Prémio Nobel da Química. Na quinta-feira, será anunciado o Prémio Nobel da Literatura e, na sexta-feira, o Nobel da Paz (sempre um dos nomes mais aguardados) e, na próxima segunda-feira (9 de Outubro), é a vez do Nobel da Economia. Apesar de não estar inserido nas distinções criadas por Alfred Nobel, o Prémio em Ciências Económicas criado pelo banco central da Suécia em 1968.