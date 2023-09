Vencedores do Prémio Nobel vão receber quase um milhão de euros em 2023

Os vencedores da edição deste ano do Prémio Nobel vão receber um milhão de coroas suecas extra, elevando o valor total recebido pelos premiados para 11 milhões de coroas suecas (923 mil euros, no câmbio actual), anunciou esta sexta-feira a Fundação Nobel, que gere os prémios.

Nos últimos anos, o prémio monetário tem sido ajustado, para cima e para baixo, e a organização que atribui os prémios afirma que o aumento do valor deste ano reflecte a forte segurança financeira da Fundação Nobel.

Em 2012, o prémio monetário foi reduzido dos dez milhões de coroas suecas para oito milhões de coroas suecas (ou seja, dos 838 mil euros para os 671 mil euros), num momento em que a Fundação decidiu estabilizar o seu quadro financeiro. O valor monetário do prémio foi depois aumentado para nove milhões de coroas suecas (755 mil euros) em 2017 e regressou aos dez milhões de coroas suecas em 2020.

Ao longo da última década, no entanto, a coroa sueca tem perdido cerca de 30% do seu valor face ao euro, o que significa que este recente aumento no prémio monetário não tornará os vencedores fora da Suécia muito mais ricos do que antes.

Em 2013, os prémios por feitos na ciência, literatura e na paz – que começaram a ser atribuídos em 1901 – valiam cerca de 1,1 milhões de euros, apesar do corte no valor atribuído para os oito milhões de coroas.

O Prémio Nobel em Medicina ou Fisiologia será o primeiro a ser atribuído na edição deste ano, com o anúncio marcado para 2 de Outubro. A este anúncio, seguir-se-ão os prémios relativos à Física, Química, Literatura e Paz, ao longo dessa semana.