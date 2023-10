Prometido para 2019, o comboio eléctrico já não chega à Régua antes de 2027

Depois de um Verão em que a oferta turística da CP se limitou, embora com grande sucesso, ao Comboio Histórico do Douro, a empresa ainda não apresentou o plano para o futuro do turismo ferroviário em Portugal. Entretanto, a electrificação da linha do Douro até ao Peso da Régua só deverá acontecer em 2027, quando inicialmente estava prevista para 2019.

Este episódio foi gravado no Museu do Douro, na Régua, a propósito do seminário "O turismo na procura pela sustentabilidade e inovação em espaços rurais".

