O azar dos sauim-de-coleira é serem naturais de Manaus

Siga aqui a série Amazónia : o combate decisivo

Já passa das 14h30 e Marcelo Gordo estranha a ausência dos sauim de coleira do alpendre entre as árvores onde tinha deixado bananas. Não teve de esperar muito. Do seu gabinete na Universidade Federal da Amazónia, na periferia de Manaus, pôde ver pouco depois um grupo de oito indivíduos que se foi aproximando com cautela, olhando pela janela à procura de movimentos bruscos, descendo agilmente as árvores até chegar às bananas. “Há anos que observo os sauim desta janela, e sempre que eles se aproximam eu paro o que estou a fazer para os observar”, diz o académico, biólogo especializado em mamíferos, répteis e anfíbios.