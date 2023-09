Mick Jagger planeia deserdar filhos e deixar fortuna a obras de beneficência

Com um património avaliado em 500 milhões de dólares, o vocalista dos Rolling Stones deu uma entrevista ao Wall Street Journal em que adianta estar a pensar “fazer algo de bom” com o seu dinheiro.

Mick Jagger deu a entender, numa entrevista ao Wall Street Journal, que pondera deixar os lucros do catálogo musical dos Rolling Stones para causas de beneficência e não para os seus oito filhos. Isto porque, explicou, os seus descendentes “não precisam de 500 milhões de dólares (470 milhões de euros) para se sustentarem”.

O destino da sua fortuna, explicou, poderá servir para “fazer algo de bom no mundo”, indicando a possibilidade de o entregar a causas de apoio social.

O cantor dos Rolling Stones, de 80 anos, tem oito filhos. A sua primeira filha, Karis, de 52 anos, nasceu da relação que teve com a actriz norte-americana Marsha Hunt, antes de se ter casado com Bianca Jagger, com quem teve Jade, de 51 anos.

Já do matrimónio com Jerry Hall nasceram quatro filhos: Elizabeth, 39, James, 38, Georgia May, 31, e Gabriel, 25. Posteriormente, nasceu o filho Lucas, de 24, do namoro com a modelo Luciana Gimenez, e, em 2016, nasceu o benjamim de Jagger, Deveraux, de 6 anos, da namorada Melanie Hamrick.