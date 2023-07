Mick Jagger faz 80 anos pronto para viver “como um adolescente”

Na agenda não há concertos para breve, mas isso não significa que Mick Jagger esteja pronto para arrumar as guitarras: com um filho de 6 anos, fruto da relação com Melanie Hamrick, uma antiga bailarina do American Ballet Theatre, actualmente com 36 anos, o roqueiro poderá estar prestes a voltar a casar-se.

Os rumores cresceram de tom depois de Melanie Hamrick ter sido avistada a exibir um anel de noivado, ainda que a actual companheira do músico tenha desvalorizado o simbolismo da jóia que lhe enfeita o anelar: “Somos como adolescentes excitados. Para mim, isto é um anel de promessa. Gosto de viver no momento, por isso… quem sabe.”

Mick Jagger foi casado uma vez, com Bianca Pérez-Mora Macias, de 1971 a 1978, tendo tido numerosas outras relações amorosas (a mais falada foi com Jerry Hall, entre 1977 e 1999), das quais resultaram oito filhos de cinco mulheres. Aos 80 anos, o britânico tem cinco netos e três bisnetos.