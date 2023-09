Ministro do Ambiente não apresentou queixa contra activistas climáticas

Ministro Duarte Cordeiro não apresentou queixa contra activistas que lhe arremessaram tinta verde. Se estas serão acusadas ou não de crime público, dependerá do entendimento do Ministério Público.

O Ministro do Ambiente e da Acção Climática, Duarte Cordeiro, não quis apresentar queixa-crime contra as activistas do movimento “Greve Climática Estudantil” que lhe arremessaram ovos contendo tinta verde durante uma conferência.

“Abordado pela PSP após o evento, o ministro do Ambiente não apresentou queixa”, afirma ao PÚBLICO o gabinete de comunicação da tutela, numa resposta enviada por e-mail.

Ao abordar Duarte Cordeiro, a PSP pretendia saber se o ministro desejava apresentar uma queixa-crime contra as activistas climáticas. O responsável pela pasta do Ambiente não o quis fazer, mas isso não significa que as jovens que arremessaram ovos com tinta verde não serão acusadas. Tudo dependerá do entendimento do Ministério Público relativamente à ocorrência, ou não, de um crime público.

Penalistas ouvidos pelo semanário Expresso consideram que “não há dúvida” de que o episódio da tinta verde enquadra-se no âmbito de um crime de ofensas corporais qualificadas, podendo ser punido com até quatro anos de prisão.

Ataques cometidos contra políticos, forças de segurança pública e jornalistas em exercício de funções são considerados agressões agravadas no âmbito legal. Como Duarte Cordeiro participava no evento como responsável pela tutela do Ambiente, é possível que o acto seja considerado crime público e, se assim for, dispensaria a apresentação de queixa.

O penalista Melo Alves, contudo, afirma ao Expresso que esta questão de ser ou não crime público não é “consensual”. “Em todos os casos em que tive intervenção e que envolveram polícias injuriados ou agredidos é-lhes sempre perguntado se pretendem fazer queixa. Portanto, é um crime semipúblico que depende de queixa”, afirmou ao semanário.

Duarte Cordeiro não vai pedir reforço de segurança, segundo declarações à RTP, e pretende continuar a participar em eventos da mesma natureza.

Protesto que "belisca" a democracia

Juristas ouvidos pelo PÚBLICO na terça-feira sublinhavam que, apesar de actos de protestos em geral serem legítimos, estes podem “beliscar” as regras democráticas quando fazem uso de violência.

O direito ao protesto é legítimo e está consagrado na Constituição da República Portuguesa”, referia a jurista Isilda Pegado, mas ressalvando que “a forma de exercer esse direito pode não ser legítima”.

Posição semelhante assumiu António Casimiro Ferreira, professor da Faculdade de Economia e investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. “Houve uma situação de violência, conceito que as democracias querem regular”, referiu o docente.

Casimiro Ferreira criticou ainda o facto de “rejeitarmos a violência da guerra, mas normalizarmos formas de violência como esta”. Actos como atirar tinta ou ovos estão a tornar-se socialmente “mais aceitáveis” devido ao facto de serem percepcionados como agressões menos “severas”. E alertou: a sociedade está a normalizar “formas de actuação que beliscam a democracia”.

Duarte Cordeiro foi atingido com tinta durante uma conferência promovida pela CNN Portugal na terça-feira. Teve de interromper a sessão e trocar de roupa. Quando regressou ao painel, reagiu com humor: “pelo menos acertaram na cor, que é verde”, disse o ministro.

“Ainda na semana passada, ou há duas semanas, houve um conjunto de manifestantes à entrada do Conselho de Ministros. A reacção que tive foi de compreensão com uma geração que quer fazer ouvir a sua voz e quer que os Governos acelerem aquilo que são as suas metas e procurem responder de forma mais objectiva, com passos concretos, àquilo que é a crise e a emergência identificada”, acrescentou o responsável pela pasta do Ambiente.