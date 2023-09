Protestos pelo clima: entre o ataque à democracia e a necessidade de chamar a atenção

Ataques com tinta, pneus furados, ocupação de escolas e invasão de edifícios. Os protestos em defesa do clima não são novidade, mas o recurso à violência “belisca” a democracia, defende a advogada e ex-deputada do PSD, Isilda Pegado, e o investigador da Universidade de Coimbra, António Casimiro Ferreira. O activista João Camargo discorda: os protestos só funcionam se tiverem visibilidade, argumenta. Já o deputado do Livre, Rui Tavares, lembra que ambiente e democracia andam de mão dada, um só tem futuro se o outro também tiver.

