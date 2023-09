Saint Laurent na Semana da Moda de Paris: a elegância francesa com um toque de aviação

O director criativo Anthony Vaccarello quis homenagear as aviadoras Amelia Earhart e Adrienne Bolland, numa colecção de contrastes entre as silhuetas femininas e o vestuário de trabalho.

Ao fundo a Torre Eiffel iluminada serve de cenário para a passerelle da Saint Laurent, na Semana da Moda de Paris. Inspirado pela elegância da capital francesa, para a próxima estação quente, o director criativo Anthony Vaccarello brincou com os contrastes, numa mensagem feminista: ora as modelos desfilavam com românticos vestidos esvoaçantes, ora com calças estilo cargo ou macacões em caqui, que podiam ter saído de um safari.

O desfile da casa de moda, fundada pelo costureiro Yves Saint Laurent em 1962 e agora propriedade da Kering, encerrou o segundo dia do evento de moda. A passerelle com vista privilegiada foi ladeada por vistosas paredes e bancos em mármore, onde se sentaram os convidados, incluindo Catherine Deneuve, Hailey Bieber e Kate Moss.

Apesar de parecer uma colecção paradoxal — com as saias justas, as transparências, as silhuetas esvoaçantes ou as blusas em sedas a chocarem com tecidos menos nobres, como as sarjas em calças largas ou macacões — tratava-se afinal de uma mensagem feminista.

É que Vaccarello inspirou-se no papel de duas mulheres pioneiras: a norte-americana Amelia Earhart e a francesa Adrienne Bolland. Foram as primeiras aviadoras, no século XX, uma profissão considerada então para homens. Os macacões e as calças são, como tal, uma alusão ao vestuário da aviação, mas mantendo a silhueta feminina da YSL.

Nos acessórios, a inspiração também foi ao encontro da aviação, com óculos de sol estilo aviador, chapéus e cintos em pele. São tudo códigos estéticos que também são parte do universo dos safaris, que sempre fascinou o próprio Yves Saint Laurent, e que, na noite desta terça-feira, se expressou não só nas silhuetas, mas também na paleta de cores, entre o caqui, o verde e o bege.

Nesta quarta-feira, a moda continua a ocupar a capital francesa, com destaque para o desfile da Balmain, que viu parte da sua colecção ser roubada a poucos dias do desfile. Resta saber como conseguiu o director criativo Olivier Rousteing resolver o infortúnio. Até 3 de Outubro, esperam-se ainda as apresentações da Chanel, da Hermès e da Louis Vuitton, entre outras casas de moda.