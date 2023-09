Feijóo apresenta-se ao Congresso com ataque à amnistia e ao independentismo

O presidente do Partido Popular recorda que venceu as eleições, apesar de saber que não soma apoios para formar governo.

Alberto Núñez Feijóo começou o seu discurso no debate de investidura com a palavra que mais tem pronunciado desde que foi indigitado pelo rei para formar governo: amnistia. O ataque à amnistia dos dirigentes independentistas catalães envolvidos no referendo de 2017, que Pedro Sánchez tem negociado em troca do apoio dos partidos soberanistas, era mais do que esperado. O líder do Partido Popular quis afirmar que, consigo, um perdão nunca seria possível, acusando o ainda primeiro-ministro de ter enganado os espanhóis quando se apresentou a votos sem assumir esta proposta.

“Alguém que aspira a ser presidente de todos os espanhóis deve fazê-lo. Fora da Constituição não há democracia”, declarou. “Para além disso, o meu partido ganhou as eleições, como tem acontecido em todas as eleições desde que tive a honra de assumir a presidência do meu partido, há 18 meses”, sublinhou. Apesar de o PP ter vencido as legislativas espanholas de 23 de Julho, Feijóo não conseguiu reunir apoios suficientes para vencer a votação que se seguirá a este debate, na quarta-feira.

Assegurando que também ele poderia ter decidido aceitar as exigências dos independentistas, e que o Junts, o partido do ex-presidente da Catalunha, lhe propôs exactamente isso, o líder conservador disse ter ao seu "alcance os votos para ser presidente do governo", motivando risos da bancada socialista. "Repito, tenho ao meu alcance os votos para ser presidente do governo. Mas não aceito o preço", declarou. “[Carles] Puigdemont quer um presidente aliado no seu empenho pessoal e partidarista. Tanto lhe faz se é do PP ou do PSOE. Aos dois ofereceu exactamente o mesmo”, garantiu. “Assim, a única diferença só pode estar na integridade dos candidatos possíveis", justificou.

A porta-voz adjunta do Sumar, a plataforma de esquerdas de Yolanda Díaz, aliada do PSOE, acusou de imediato Feijóo de mentir. “Não tem ao seu alcance nenhuma maioria para ser presidente”, escreveu Aina Vital no Twitter, querendo com isto recordar que se o PP negociasse com algum partido independentista perderia o apoio dos 33 deputados do Vox, partido da direita radical com raízes no franquismo que pretende mesmo a ilegalização dos partidos soberanistas.

Recordando a crise política que se seguiu à consulta ilegal organizada em Outubro de 2017, com a adopção do Artigo 155 da Constituição pelo Congresso (uma proposta do então chefe de governo, Mariano Rajoy, do PP), que retirou a autonomia às instituições da Catalunha, Feijóo acusou Sánchez de desrespeito por todas as decisões então tomadas. E recordando que o líder socialista já aceitou eliminar o crime de sedição – e diminuir as penas por desvio de fundos públicos –, beneficiando assim os políticos catalães que já tinham sido julgados e condenados, Feijóo propôs a adopção de um novo delito, “de deslealdade constitucional” e agravar as penas para desvio de fundos.

“Devemos reforçar os instrumentos para proteger a dignidade do Estado, com as decisões que vos anuncio. A primeira, incorporando no Código Penal um delito de deslealdade constitucional”, afirmou. “E, em segundo lugar, voltando a castigar o delito de desvio de fundos públicos. Na realidade, tudo isto parte de uma grande falácia de que a investidura do próximo presidente de Governo de Espanha tem de passar, irremediavelmente, por aceitar todas as exigências do independentismo, e isso não é verdade”, defendeu. “Deveria ser mesmo ao contrário porque os espanhóis votaram para que [estes] não fossem decisivos, ao dar-lhe apenas 5,5% da totalidade dos votos”.

Depois do ataque cerrado a Sánchez e às negociações que decorrem para construir uma maioria que lhe permita continuar no poder, Feijóo começou a apresentar algumas das suas propostas, criticando sempre o governo em funções pela sua gestão em todas as áreas, da educação (propôs, por exemplo, que as creches sejam gratuitas até aos três anos) à violência de género.

“Aspiro a governar para todos, não ao gosto de todos, porque isso é impossível, mas sem provocar rupturas sociais absurdas por origem, língua, idade, raça, género, religião ou orientação sexual”, disse Feijóo.

Em seguida, pediu a confiança dos deputados “para alcançar seis pactos de Estado: regeneração democrática, estado de bem-estar, saneamento económico, pelas famílias, nacional da água e territorial”.

Propondo uma diminuição geral dos impostos, em particular dos que ganham até 40 mil euros, dos trabalhadores independentes e dos empreendedores, Feijóo defendeu ainda a subida do salário mínimo, uma das medidas estrela do actual Governo. A referência ao salário mínimo originou novas gargalhadas nas bancadas de esquerda, com Sánchez e Díaz, sua vice-presidente e ministra do Trabalho e da Economia Social, a trocarem olhares entre risos e apertarem as mãos.