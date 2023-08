Esquerda elege presidente do Congresso com o apoio do partido de Puigdemont

Menos de uma hora antes do arranque da sessão inaugural do novo Congresso de Deputados espanhol, esta quinta-feira, às 10h (9h em Portugal continental), o partido de Carles Puigdemont anunciou “um acordo de princípio” para “facilitar” a eleição da candidata proposta pelo PSOE para presidir à Mesa do Congresso, o órgão máximo da câmara baixa. Para além do Junts (Juntos pela Catalunha), a ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) confirmou que fechou acordo com a coligação progressista para esta votação. Contados os votos dos 350 deputados, está eleita por maioria absoluta Francina Armengol, ex-presidente das ilhas Baleares, conhecida por promover a língua catalã.

Armengol, ex-presidente das ilhas Baleares, conhecida por promover a língua catalã, será a próxima presidente do Congresso — e a terceira figura do Estado —, com a coligação liderada por Pedro Sánchez a obter assim uma primeira e importante vitória no caminho para reunir apoios suficientes para formar governo.

Falta ainda ao chamado bloco progressista garantir a maioria na Mesa, constituída por um presidente, quatro vices e quatro secretários: segue-se agora a eleição dos vices, em simultâneo, sendo os escolhidos os quatro mais votados; e depois dos secretários, eleitos da mesma forma.

Apesar de o Partido Popular ter sido o mais votado nas legislativas antecipadas de 23 de Julho, Alberto Nuñez Feijóo não tem grande margem para negociar apoios suficientes para chegar à presidência do governo.

Caberá a Armengol convocar o debate de investidura depois de receber o nome proposto pelo rei “à presidência do Governo”, como se lê na Constituição, e dirigir os debates. Face a umas negociações para formar governo que se antecipam complexas — e à possibilidade de haver um segundo debate de investidura, caso o primeiro proposto não reúna a maioria —, o controlo do calendário parlamentar pode ser fundamental nesta fase.

A confirmar-se o voto "sim" dos sete deputados do Junts (a ERC tem outros sete), o bloco progressista somará o apoio de 178 deputados – acima da maioria absoluta, de 176, e suficiente para eleger a presidente da Mesa logo na primeira votação. Sem o Junts, do ex-presidente catalão, a coligação de Sánchez e de Yolanda Díaz (sua vice-presidente e líder da plataforma de esquerda Sumar, que inclui o Podemos), somava 171 apoios, os mesmos garantidos pelo Partido Popular, juntando os seus 137 deputados aos 33 eleitos do Vox, de extrema-direita, e ao deputado da UPN (União do Povo Navarro).

Entre os pontos do acordo entre o PSOE e a ERC, alcançado “depois de uma longa noite” de negociações, o porta-voz da ERC no Congresso, Gabriel Rufián, sublinhou a importância de “garantir o uso do catalão e de outras línguas co-oficiais do Estado em sessões plenárias e parlamentares”. Para Rufián, trata-se de “normalizar” uma “anomalia”, permitindo que as diferentes línguas de Espanha se façam ouvir nas Cortes Gerais.

Com os anúncios dos dois partidos independentistas catalães, é impossível que Feijóo consiga fazer eleger a porta-voz do PP, Cuca Gamarra, como presidente da Mesa. Restará assim ao PP a presidência do Senado, câmara com muito menos relevância política, onde os conservadores têm maioria absoluta.