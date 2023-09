Nannygate: por que razão despediu Boris Johnson a ama do seu bebé?

A mulher, de 59 anos, conta que foi dispensada do serviço depois de a mãe de Carrie Johnson a ter visto a tomar vinho com o ex-primeiro-ministro.

Theresa Dawes foi contratada para ser ama do terceiro filho do antigo primeiro-ministro britânico Boris Johnson com Carrie Symonds. Como tudo tinha de estar a postos para a chegada do bebé, a mulher foi seleccionada duas semanas antes do nascimento. Mas acabou despedida ainda antes de conseguir pegar no bebé. E diz que a culpa foi do copo de rosé que Johnson lhe ofereceu. Os tablóides britânicos baptizaram o caso de Nannygate.

Frank Alfred Odysseus nasceu a 5 de Julho e, relatou Dawes ao The Sunday Mirror, Boris Johnson regressou nesse dia a casa com a boa-nova e com vontade de celebrar. “Estava um dia lindo e quente. Boris chegou a casa, foi para o terraço e abriu uma garrafa de vinho — um rosé fresco”, contou a ama ao tablóide. E convidou-a a juntar-se ao brinde: “Pediu-me para me juntar a ele, para brindar ao pequeno Frank e para me dizer como estavam a Carrie e o bebé e quando voltavam para casa. Esse tipo de coisas.”

O episódio, afirma, tornou-se relevante no dia a seguir, quando Carrie regressou a casa, vinda da maternidade. Assim que chegou, recorda Dawes, a antiga primeira-dama britânica primeiro ignorou-a e, depois, no dia a seguir disse-lhe que “não estava a resultar”, tendo chamado um Uber e dizendo-lhe que tinha 15 minutos para fazer as malas e sair de sua casa.

“Fiquei chocada”, desabafou Dawes ​, recordando que a única coisa que recorda foi uma inconfidência sua sobre a família para a qual tinha trabalhado antes. Na entrevista, 15 dias antes, a mulher relatou aos novos patrões que os seus antigos empregadores tinham festejado a demissão de Johnson por causa do escândalo Partygate, as festas proibidas em Downing Street durante o confinamento, e Carrie ter-lhe-á dito que “não tinha gostado dos comentários que tinha feito sobre o marido dela”.

Mas a ama, que estava há apenas três dias na casa dos Johnson — “Nem sequer pude pegar no bebé”, reforçou ao Sunday Mirror —, acredita que essa não será a razão: “Se ela não gostou, porque é que não fez nada duas semanas antes?”

Além disso, explica, a mãe de Carrie terá assistido ao par a saborear o vinho e terá contado o episódio à filha. “Quem me dera nunca me ter envolvido com eles, tem sido um pesadelo completo. Para ser justa, era um rosé muito bom, mas não valeu a pena”, desabafou.

O casal recusou que a razão do despedimento pudesse estar relacionada com o brinde, acusando a ama de estar à procura de uma choruda compensação financeira. “É decepcionante ver alguém abusar de uma posição de confiança e inventar uma história falsa para obter ganhos financeiros”, declarou a família Johnson.

Por seu turno, Dawes, a quem foi proposto um contrato de três meses, exige o pagamento total desse período, mais uma indemnização, tendo interposto uma acção contra o casal.

Boris Johnson e Carrie Symonds casaram-se em Maio de 2021 e têm três filhos: além do pequeno Frank, são pais de Wilfred, com 3 anos, e Romy, de dois. Johnson, casado em terceiras núpcias, teve quatro filhos do seu segundo casamento — Lara Lettice, de 30 anos, Milo Arthur, de 28, Cassia Peaches, de 26, e Theodore Apollo, de 24 —; e uma filha que resultou de um caso com a consultora artística Helen Macintyre, Stephanie, de 14 anos. No entanto, o antigo líder conservador sempre se escusou a confirmar o número da sua prole, defendendo o direito a manter a sua vida íntima na esfera privada.