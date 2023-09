Pedrógão Grande cria centro náutico em antiga estação de tratamento de água

O projecto de “valorização da albufeira do Cabril” prevê a “requalificação da antiga estação de tratamento de água” e integra os planos de Pedrógão de investir nas actividades náuticas.

A velha estação de tratamento de água (ETA) na albufeira do Cabril, em Pedrógão Grande, vai ser requalificada e tornada um "equipamento que possa receber equipas que desenvolvam actividades náuticas", confirmou o presidente da autarquia local, António Lopes.

Em declarações à Lusa, o autarca salientou que o projecto de criação de um centro náutico vem no seguimento da candidatura, que "já foi efectuada", à rede de estações náuticas.

O projecto foi aprovado em reunião do executivo municipal esta segunda-feira, incluindo um empréstimo de 800 mil euros para financiamento, sendo que o valor total deverá rondar os 1,2 milhões de euros - segundo o autarca, o Fundo do Turismo comparticipa "apenas" com "um apoio de 30%". Na sexta-feira, o empréstimo integrar+a a ordem de trabalhos da sessão da Assembleia Municipal.

O projecto de valorização da albufeira do Cabril inclui ainda um posto de vigia, que funcionará como observatório da albufeira, um ancoradouro e uma nova piscina. O conjunto de serviços será complementar ao vizinho parque de campismo.

A estação náutica de Pedrógão Grande, defende o autarca, permitirá a diversificação da oferta turística, o combate à sazonalidade, a promoção e aumento de visibilidade do concelho.

As obras, adianta António Lopes, deverão começar até final do ano e estarem concluídas em 2024.