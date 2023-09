Parlamento autoriza Governo a criar “cadastro” para gestores condenados

O Parlamento aprovou nesta sexta-feira a autorização para que o Governo crie uma base de dados de inibições e destituições de gestores e administradores de empresas. Trata-se de um "cadastro" acessível por todos os países da União Europeia e onde os serviços do Instituto dos Registos e do Notariado terão de verificar se as pessoas que as empresas querem nomear para os seus órgãos executivos podem assumir funções.

