Angus Cloud, estrela da série Euphoria, terá morrido de “overdose acidental”

Foi divulgada esta quinta-feira a causa da morte de Angus Clode, de 25 anos, que faleceu a 31 de Julho. Quase dois meses após a morte do actor, na casa onde residia com a família, em Oakland, no estado norte-americano da Califórnia, o médico legista responsável pela autópsia revelou que o trágico desfecho resultou da “intoxicação aguda” provocada pela combinação de metanfetaminas, cocaína, fentanil e benzodiazepinas. Ainda assim, o médico garante que se tratou de uma “overdose acidental”.

Angus Clode, que interpretou a personagem Fezco na série Euphoria, lidava com o luto pela morte do pai, vítima de cancro, e com quem mantinha uma relação muito próxima. Nas semanas que antecederam à sua morte, o actor admitiu que lutava contra uma depressão e compareceu ao funeral do pai, na República da Irlanda.

Em comunicado, a família de Clode escreveu que o único conforto era pensar que Angus e o pai estariam reunidos. “Angus foi sincero sobre a sua batalha com a saúde mental e esperamos que o seu falecimento lembre os outros de que não estão sozinhos”, lê-se.

Entre as várias personalidades do meio artístico que lamentaram a morte do jovem actor, uma das principais homenagens partiu de Zendaya, protagonista de Euphoria. Nas redes sociais, a actriz sublinhou a capacidade de Cloud “iluminar” qualquer lugar onde estava.

Angus Cloud contracenou com Zendaya, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outros, na popular série que retrata as relações entre um grupo de adolescentes a braços com problemas de dependência, de afectos e de identidade. A premiada série da HBO terá uma terceira temporada, mas não há ainda informações sobre o futuro da personagem Fez.

Angus Cloud tinha alguns papéis alinhados para o futuro próximo, nomeadamente num filme do estúdio Universal, bem como para dois títulos no género de terror, Your Lucky Day e Freaky Tales. O seu currículo antes de Euphoria inclui participações em filmes como North Hollywood (2021) e The Line (2023) ou vídeos para os músicos Noah Cyrus, Becky G & Karol G e Juice WRLD.

Lembre-se que a ajuda está à distância de uma chamada. Consulte abaixo os contactos disponíveis em Portugal. Todas estas linhas são de duplo anonimato — garantido tanto a quem liga como a quem atende.