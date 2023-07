Morreu Angus Cloud, o “Fez” de Euphoria

Angus Cloud, o actor celebrizado pela interpretação do traficante de droga "Fez" na série da HBO Euphoria, morreu esta segunda-feira, aos 25 anos, em Oakland, na Califórnia.

"É com coração pesado que tivemos de dizer adeus a um incrível ser humano", anunciou a família Cloud num comunicado citado pela Variety.

"Angus falava abertamente da sua luta pela saúde mental e esperamos que a sua partida possa recordar outras pessoas de que não estão sozinhas e que não devem travar esta luta em silêncio", lê-se ainda na missiva.

Também em comunicado, a HBO lamentou a perda de "um imensamente talentoso e amado membro da família HBO e Euphoria".

O site TMZ indica que o actor norte-americano, que perdera o pai há uma semana, terá sido vítima de overdose.

Angus Cloud contracenou com Zendaya, Hunter Schafer e Sydney Sweeney, entre outros, na popular e premiada série que retrata as relações entre um grupo de adolescentes a braços com problemas de dependências, de afectos e de identidade.