Outono começa com calor e “tempo bastante bom” em Portugal

No domingo, em Castelo Branco, Lisboa e Setúbal as temperaturas máximas poderão chegar aos 29 graus Celsius. Em Beja, podem atingir os 30 graus.

O Outono chega a Portugal com calor. Para este fim-de-semana, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê um aumento de temperaturas um pouco por todo o país. No domingo, 24, as temperaturas máximas podem mesmo atingir perto de 30 graus Celsius em algumas regiões.

Antes do aumento de temperaturas no fim-de-semana, o IPMA prevê que exista alguma precipitação para a tarde desta sexta-feira a norte do Sistema Montejunto–Estrela. A partir de sábado e domingo, não está prevista precipitação.

“Será um fim-de-semana de tempo bastante bom”, assinala ao PÚBLICO Alessandro Marraccini, meteorologista do IPMA, referindo que o céu estará pouco nublado ou limpo. As temperaturas vão aumentar no fim-de-semana, ao nível dos seus valores máximos no sábado, e ao nível dos seus valores máximos e mínimos no domingo.

No domingo, em Castelo Branco, Lisboa e Setúbal as temperaturas máximas poderão chegar aos 29 graus Celsius. Em Beja, podem atingir os 30 graus Celsius. “Na região Sul e Interior Centro as temperaturas máximas poderão chegar perto dos 30 graus. Na região Norte [podem atingir] perto dos 25 e 26 de máxima”, resume Alessandro Marraccini.

O Outono começa assim com calor em Portugal, mas este, que se inicia agora, é o Outono astronómico. O “outro” Outono, o meteorológico, começou no início de Setembro. O início do Outono meteorológico “foi bastante chuvoso e com condições adversas em alguns dias”, lembra Alessandro Marraccini. “O início do Outono astronómico parece ser mais agradável e com menos episódios de precipitação, pelo menos nos primeiros dias.” Apenas na faixa costeira deve existir alguma nebulosidade e nevoeiro matinal no fim-de-semana.

A precipitação deverá voltar a Portugal na próxima semana, provavelmente no final da tarde de quarta-feira.