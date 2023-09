Festa do Outono em Serralves integra actividades que sensibilizam para o ambiente

A Festa do Outono decorrerá em Serralves nos dias 23 e 24 de Setembro. O município do Porto estará presente com três actividades que visam alertar para questões ambientais.

A Festa do Outono regressa a Serralves nos dias 23 e 24 de Setembro. No próximo fim-de-semana, o parque estará de portas abertas com inúmeras actividades lúdicas e pedagógicas para toda a família. O município do Porto participa nas celebrações de Outono com três iniciativas integradas na iniciativa de educação para a sustentabilidade.

A primeira actividade proposta pelo município será o “Workshop de Ciência”, promovido pela Águas e Energia do Porto, que decorre na manhã de sábado (23) entre as 10h30 e as 12h. Neste workshop serão abordados vários temas, entre os quais, recursos hídricos, linhas de água na cidade, eficiência hídrica e energética, entre muitos outros.

Conhecer e criar laços com o parque centenário é o mote de outra das actividades da autarquia. “Liga-te à Natureza”, oficina a cargo da Divisão Municipal de Gestão Ambiental, decorre das 15h30 às 17h, no dia 23 de Setembro, e convida as famílias a viverem Serralves de uma forma imersiva, através de jogos, brincadeiras e estímulo intelectual.

Além destas duas iniciativas, os visitantes podem também participar nas oficinas lúdicas da empresa municipal Porto Ambiente. Estas decorrem no dia 24, domingo, entre as 10h30 e as 13h e, da parte da tarde, entre as 14h30 e as 17h. As actividades da Porto Ambiente consistem em jogos, pinturas e outros desafios com uma forte componente pedagógica no âmbito da reciclagem. Com estas oficinas a empresa municipal procura enaltecer a singularidade e biodiversidade do Parque de Serralves, bem como reforçar a importância da biodiversidade e conservação de outros espaços verdes na cidade do Porto.

A entrada para a Festa de Outono em Serralves é feita pelos portões da Avenida Marechal Gomes da Costa e pela Rua Bartolomeu Velho, 141, entre as 10h e as 19h.