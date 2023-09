Outono volta no fim-de-semana. Nuvens regressam esta tarde com chuva, frio e trovoada

Será o terceiro fim-de-semana de mau tempo. Uma nova depressão aproxima-se do litoral com chuva, vento, frio e trovoada. Começa esta quinta-feira. No domingo, junta-se uma frente fria.

Foi sol de pouca dura: as tréguas que a meteorologia cedeu a Portugal Continental nos últimos dias terminam já esta quinta-feira, com uma diminuição das temperaturas, previsão de chuva acompanhada de trovoada e a possibilidade de granizo em algumas regiões do país que se prolongarão ao longo do fim-de-semana​. A confirmação foi dada esta manhã ao PÚBLICO pela meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

É já o terceiro fim-de-semana de mau tempo no país. Desta vez, a culpa já não é da Gota Fria que afectou o tempo nos últimos fins-de-semana — e que já avançou para o Norte da Europa. Nem é do furacão Margot, que está a condicionar a meteorologia nos Açores. É de uma nova depressão (uma região de baixas pressões atmosféricas) que eclodiu a noroeste da costa portuguesa e que vai afectar o tempo no país pelo menos até domingo.

A depressão está a aproximar-se de Portugal Continental e trará, a partir desta tarde e sexta-feira, maior nebulosidade para os céus do país: começa no Algarve e no Baixo Alentejo e avançará até ao Norte do país durante a tarde. "Teremos aguaceiros que podem ser ocasionalmente acompanhados de trovoada", descreveu a meteorologista: "Embora a probabilidade seja baixa, pode haver granizo em locais de serra e zonas montanhosas".

São condições que se vão manter ao longo de todo o fim-de-semana, à medida que a depressão se aproxima de Portugal Continental, mas com especial impacto na região Sul. No sábado, o dia em que se espera mais chuva, o vento vai intensificar-se em todo o país, mas com maior expressão no litoral oeste, na costa ocidental e nas terras altas: soprará a uma média de 40 a 45 quilómetros por hora, com rajadas que podem chegar aos 65 quilómetros por hora.

O mau tempo continuará no domingo, mas por motivos diferentes. Até ao próximo sábado, e já a partir desta quinta-feira, a temperatura vai descer sobretudo porque a nebulosidade associada a esta depressão atmosférica impedirá os raios solares de alcançarem — e de aquecerem — a superfície terrestre. No domingo, os períodos de chuva, o vento do quadrante sul e a nova diminuição da temperatura estão relacionados com uma superfície central fria que está em aproximação.

Essa frente fria, que vem de Noroeste, substituirá a massa de ar mais quente que tem estado sobre Portugal Continental nos últimos quatro dias — e, associada aos efeitos da depressão atmosférica, causará uma descida ainda maior das temperaturas no domingo, sobretudo das máximas. De acordo com a meteorologista Patrícia Gomes, "a probabilidade de trovoada será menor, mas as temperaturas serão semelhantes às registadas na semana passada".

Depois de a Europa ter registado duas grandes depressões atmosféricas que causaram inundações severas na Península Ibérica e na Grécia, com uma onda de calor que afectou o território desde França até ao Reino Unido, todo o continente está sob temperaturas mais baixas. A Gota Fria — uma depressão em cut-off, isto é, isolada nas camadas mais elevadas da atmosfera, está agora posicionada a Norte do Reino Unido.