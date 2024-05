Após fim-de-semana de chuva, temperaturas sobem até aos 30 graus

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para este domingo um aviso amarelo devido à precipitação para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro. Contudo, será chuva de pouca dura, seguida de uma semana de sol e calor, com temperaturas que vão chegar aos 30 graus Celsius no continente.

O aviso amarelo é o menos grave e estará em vigor a partir das 3h de domingo, nos quatro distritos do litoral Norte, até às 18h do mesmo dia, período durante o qual se prevêem períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes. Não há previsão de agitação marítima forte.

Já a partir de segunda-feira, o céu ficará "pouco nublado ou limpo", segundo o IPMA, e começam a subir as temperaturas máximas, assim como as mínimas, ainda que de forma menos expressiva.

Lisboa, Santarém, Setúbal, Beja e Faro vão chegar aos 30º​C já na próxima quarta-feira, 8 de Maio. Castelo Branco e Évora sentirão o mesmo pico de calor no próximo fim-de-semana.

Na região Norte, o distrito mais quente será Braga, onde estão previstos 29º​C de máxima para os próximos dias. O Porto ficará pelos 26 graus Celsius.

Quanto às regiões autónomas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera espera dias de chuva nos Açores, com máximas a rondar os 20º​C, e sol no arquipélago da Madeira, com Porto Santo a chegar aos 24º​C.