Quantidade de água volta a subir na bacia hidrográfica do Barlavento algarvio

No fim de Abril, das 60 albufeiras monitorizadas, 36 apresentavam disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e três disponibilidades inferiores a 40%.

A quantidade de água armazenada na bacia hidrográfica do Barlavento algarvio subiu para 22,6% em Abril, uma subida de quase três pontos percentuais relativamente ao mês de Março, mas manteve-se como a que menos água tinha.

De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), houve em Abril um aumento do volume armazenado em oito bacias hidrográficas e uma descida em quatro.

No final de Abril, a bacia do Barlavento continuava a ser a que retinha menor quantidade de água, com 22,6% (19,7% no fim de Março), quando a média é de 74,6%. Em Fevereiro esta bacia estava a 12,5% da sua capacidade e em Janeiro tinha estado a 9,4%.

Os armazenamentos de Abril de 2024 por bacia hidrográfica apresentam-se superiores às médias de armazenamento do mesmo mês (período de referência 1990/91 a 2022/23), com excepção para as bacias do Ave (71,4%), Mira (42,2%), Ribeiras do Algarve (Barlavento 22,6%) e Arade (44,4%).

No último dia do mês de Abril, as bacias do Oeste (93,2%), Guadiana (93,1%), Tejo (92,3%) e Cávado (91%) eram as que apresentavam maior volume de água.

De acordo com o SNIRH, das 60 albufeiras monitorizadas, 36 apresentavam no fim de Abril disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e três com disponibilidades inferiores a 40%. A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.

O Algarve está em situação de alerta devido à seca desde 5 de Fevereiro, tendo o Governo aprovado um conjunto de medidas de restrição ao consumo, nomeadamente a redução de 15% no sector urbano, incluindo o turismo, e de 25% na agricultura. Na quarta-feira, a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, admitiu aliviar os cortes no consumo, estando vários cenários em cima da mesa, face a algum melhoramento na disponibilidade de água.