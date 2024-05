Sol de pouca dura: IPMA prevê semana de chuva e menos calor

Uma massa de ar mais fresca sobre a Península Ibérica acaba com o calor que se fez sentir a semana passada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anuncia o regresso de temperaturas mais baixas e da chuva, principalmente no Norte e Centro de Portugal Continental.

O tempo começou a mudar já no fim-de-semana, e a previsão agora para os próximos dias é de valores abaixo da média de Maio, e mesmo da possibilidade de neve na Serra da Estrela, registando-se valores inferiores aos habituais para o mês de Maio.

Esta terça-feira, as máximas recuam para os 19 graus em Lisboa, 16 no Porto, 18 em Coimbra, 21 em Évora e 24 em Faro. As mínimas andaram próximas dos 10ºC em quase todo o território continental, com o Interior Norte mais abaixo (5ºC de mínima na Guarda e 7ºC em Bragança). Haverá chuva nos distritos litorais no Centro e Norte, de Leiria a Viana do Castelo, e em distritos interiores como Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança.

Na quarta-feira, o panorama é semelhante mas as temperaturas mínimas vão continuar a cair: 10ºC no Porto e em Coimbra, 12ºC em Lisboa, 8ºC em Évora e 12ºC em Faro.