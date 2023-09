Sai um Veggie Fest para uma rentrée em forma

Veggie Restart. O recomeço — do ano lectivo e do trabalho — é o pretexto de mais um Veggie Fest Portugal, evento dedicado à alimentação e bem-estar que se realiza no Shopping Cidade do Porto, entre os dias 22 e 24 de Setembro. São “três dias de partilhas, boas conversas, receitas, aprendizagens e muitos petiscos”, promete a organização do evento, gratuito.

Showcookings, palestras, um mercado ecológico, masterclasses e 40 expositores relacionados com o vegetarianismo, saúde e sustentabilidade. “Aprender a lidar com a ansiedade e a depressão, gerir as refeições familiares na agitação do dia-a-dia, como suplementar défices nutritivos e até como comer comfort food de qualidade são alguns dos temas”, sugere o Veggie Fest.

No primeiro dia de festival, sexta-feira, o palco é inaugurado com um showcooking de pequeno-almoço e brunch vegetarianos. Dentro do mesmo formato, os visitantes são convidados a assistir à confecção de sobremesas saudáveis e comidas de conforto vegetarianas. A convidada é a blogger Ana Sofia Rosado.

No sábado, o dia começa com uma actividade do Celeiro. Especialistas como Sandra Gomes Silva, nutricionista e co-autora de manuais lançados pela Direcção-Geral da Saúde, e a médica Júlia Ferreira Rebelo são convidadas a abordar temáticas de como a alimentação afecta a cognição e a saúde mental e como mudar para uma dieta de base vegetal após um problema sério de saúde. O dia termina com uma sessão sobre plantas e como tratar das pragas, dada por Sofia Manuel, conhecida como A Tripeirinha.

O domingo será marcado por palestras e conversas sobre diferentes temas: opções vegetarianas nas cantinas escolares e universitárias, por Nuno Alvim, presidente da Associação Vegetariana Portuguesa, as motivações para se ser vegetariano, por Heitor Lourenço, actor, e como passar de um estilo de vida sedentário para uma vida activa e saudável, por Filipa Range, fundadora do blogue A Cozinha Verde. A pensar nas famílias, a chef plant-based Luisa Mafei, formada pela Le Cordon Bleu, Londres, dinamiza um showcooking que ensina receitas rápidas especialmente para bebés e crianças.

Distribuídos pelos pisos do Shopping vão estar 40 expositores e marcas portuguesas focados no vegetarianismo e na economia circular. O Veggie Fest Portugal conta também com um mercado ecológico, aulas abertas de yoga, tai-chi e pilates, entre outras modalidades.