Carlos III e Camila jantaram em Versalhes num banquete recheado de estrelas

O primeiro dia da visita dos reis Carlos III e Camila a França culminou num banquete de Estado no Palácio de Versalhes, a 40km sudoeste de Paris. Com toda a pompa e circunstância, os monarcas britânicos jantaram na mítica da Sala dos Espelhos, nesta quarta-feira, lado a lado com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e a primeira-dama, Brigitte. Mas também não faltaram convidados de honra, do presidente e director executivo da LVMH, Bernard Arnault, ao roqueiro britânico sir Mick Jagger.

Carlos começou por agradecer a “generosidade” de Macron em recebê-los e confessou-se “sensibilizado” pelos tributos feitos a Isabel II pelos franceses há um ano, quando morreu a monarca com o reinado mais longo da História britânica. “Disseram que ela tinha tocado os vossos corações, mas era ela que tinha o maior afecto por França”, sublinhou o rei inglês, citado pelo The Guardian

De seguida, o soberano — na sua 35.ª visita a França — brindou ao Presidente e à primeira-dama, bem como à “aliança sustentável” entre os dois países. “Seja qual for o futuro, que perdure, fiel e constante, nos séculos vindouros”. A visita de Estado de três dias serve precisamente para reforçar esta relação entre França e Inglaterra, que vinha sendo deteriorada nos últimos anos, depois do Brexit.

Foto Reuters/Pool

Isabel II jantou naquela mesma sala em 1975, quando visitou França — na época, ocupava o lugar da Presidência francesa Valéry Giscard d'Estaing —, e Macron ofereceu ao rei um livro para recordar essa viagem. Não foi o único presente do dia. Durante a manhã, depois de Carlos e Camila aterrarem em Orly, o Presidente ofereceu-lhe uma primeira edição do romance As Raízes do Céu, de Romain Gary, que fala da protecção dos animais e da biodiversidade, um tema pelo qual o rei inglês se interessa particularmente.

Carlos falava em Versalhes para mais de 150 convidados, sentados numa mesa de 60 metros — para que todos pudessem estar sentados com o rei. A ementa foi escolhida a pensar na gastronomia francesa e inglesa. A degustação iniciou-se com lagosta e caranguejo, evocando o gosto do rei Luís XIV, que mandou construir o exuberante palácio. Para prato principal: frango do campo marinado em champanhe com cogumelos franceses gratinados.

Foto Reuters/Pool

A acompanhar a refeição, vinhos e champanhe francês, além de uma selecção de queijos de França e de Inglaterra. A sobremesa foi macaron com sorvete de rosas. Da ementa esteve ausente o foie gras, que Carlos III baniu das suas residências oficiais, em prol dos direitos dos animais, alimentados à força.

Passadeira-vermelha

Ainda antes de jantar, foi estendida a passadeira vermelha para receber os convidados. As estrelas do serão foram a primeira-dama francesa e a rainha Camila, tendo a rainha inglesa optado por vestir moda francesa — ou não estivesse ela de visita ao berço da alta-costura. O longo vestido em azul noite, em crepe de seda e com uma vistosa capa, é uma criação de alta-costura da Dior, desenhada pela directora criativa Maria Grazia Chiuri a pensar na rainha. “Uma linha pura, sublimada por um entrançado, trabalhado à mão pelos ateliês da maison”, detalha a marca, em comunicado. Já Brigitte Macron optou pela mesma cor, mas num modelo Louis Vuitton, adornado com pedraria cintilante.

Foto Camila veste Dior HANNAH MCKAY/Reuters

Não faltaram outras estrelas no banquete. O cantor Mick Jagger chegou acompanhado da mulher Melanie Hamrick, seguido do actor britânico Hugh Grant e Anna Elisabet Eberstein, das actrizes Charlotte Gainsbourg, Emma Mackey e Carole Bouquet. Macron convidou ainda algumas das figuras proeminentes de França, como o magnata Bernard Arnault, presidente do conglomerado de luxo LVMH e um dos homens mais ricos do mundo.

A propósito dos Jogos Olímpicos de 2024, estiveram presentes alguns atletas, como o antigo treinador de futebol Arsène Wenger, os futebolistas Didier Drogba e Patrick Vieira, a tenista Amélie Mauresmo e o canoísta Tony Estanguet, responsável pela organização do evento do próximo ano.

A visita de Estado continua e, nesta quinta-feira, Carlos e Camila vão visitar a Catedral de Notre-Dame, em Paris, que continua em obras, depois de ter sido devastada por um incêndio em 2019. Depois, os reis seguem para Bordéus, onde vão conhecer uma vinha de produção biológica.